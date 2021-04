Verzet tegen 'testevenement' in Breda groeit

De petitie tegen de viering van 538 Oranjedag in Breda is op 24 uur tijd al meer dan 106.000 keer ondertekend. Chirurg Rogier Crolla en zijn medewerkers van het Amphia Ziekenhuis in Breda vinden als 'verontruste zorgverleners, patiënten op de steeds langer wordende wachtlijsten, hun naasten en anderen' dat 'dit ondoordachte pseudo-experiment' moet worden afgeblazen.