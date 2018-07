Vestager: 'Wél goedkeuring nodig van Europa voor Arco'

'We zijn in contact met de Belgische overheid en zullen de komende weken en maanden de deal onderzoeken', zegt Europees Commissaris voor Mededinging Margrethe Vestager dinsdag.

De regering-Michel bereikte maandagnacht een akkoord over onder meer de begroting en de arbeidsdeal, maar ook over de beursgang van Belfius en de daaraan gekoppelde vergoeding voor de bijna 800.000 Arco-coöperanten.

Meteen doken echter onduidelijkheden op over het Arco-onderdeel van het akkoord. Met name wat de houding is van Europa dat tot nu toe dwarslag, eerst wegens de staatsgarantie en dan wegens de te grote inbreng van de staat in het alternatief voor die staatsgarantie, het zogenaamde plan B.

CD&V-vicepremier Kris Peeters maakte zich dinsdagochtend sterk dat er geen voorafgaandelijk akkoord van Europa nodig is. 'We zullen Europa wel tekst en uitleg geven.'

Zijn N-VA-collega Jan Jambon was op dat punt voorzichtiger en zei dat we leven in een rechtsstaat 'waar ook Europa een rol te spelen heeft'. 'We gaan natuurlijk niets doen tegen de rechtsregels.' MR-fractieleider in de Kamer David Clarinval zei dat het groene licht van de Europese Commissie noodzakelijk zal zijn. 'Zoniet kan deze operatie niet doorgaan'.

'Niet waar'

Vestager zette dinsdag in een formele reactie meteen de puntjes op de i. 'Het is niet waar dat er geen goedkeuring nodig is van de Europese Commisie voor Arco. Het zou vreemd zijn te zeggen dat de Commissie de deal niet moet goedkeuren. Dat is niet waar. We zijn in contact met de Belgische overheid en zullen de deal de komende weken en maanden onderzoeken.'

In kringen van de Commissie wordt ook duidelijk gezegd dat de Arco-deal niet kan worden uitgevoerd zonder fiat van Europa.

Het is niet duidelijk over welke Arco-informatie Europa precies beschikt. De deal van maandag lag al in februari op de tafel van het kernkabinet (de premier en de vicepremiers). Toen viel er een beslissing over de enveloppe voor de coöperanten en de financiering ervan. De regering maakte op 27 maart dan een legal memorandum over aan de Europese Commissie waarbij de beslissing van de kern gemotiveerd is toegelicht.

Naar De Tijd dinsdag vernam is de Commissie niet gepolst tijdens het begrotingsoverleg. Vestagers diensten namen zelf contact op en maakten duidelijk dat de deal niet in werking mag treden zonder EU-fiat.