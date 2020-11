Vestager beschuldigt Amazon van misbruik macht via eigen webwinkel

De Commissie startte in juli van vorig jaar een onderzoek naar concurrentievervalsing door de Amerikaanse webwinkelreus Amazon. Ze onderzocht of de dubbele pet van Amazon, als webwinkel én digitaal winkelplatform, leidt tot concurrentievervalsing. Vestager oordeelt nu dat er wel degelijk sprake is van concurrentievervalsing; Amazon krijgt nu een laatste kans om zich te verdedigen of maatregelen aan te bieden om de concurrentievervalsing aan te pakken.