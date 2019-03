Vestager ziet Duits-Franse hervorming concurrentieregels niet zitten

Margrethe Vestager, de Europees commissaris voor Mededinging, waarschuwt maandag de Duitse en Franse regering dat ze zich op een gevaarlijk pad begeven als ze proberen de Europese concurrentieregels te herschrijven zodat Europese bedrijven makkelijker kunnen uitgroeien tot wereldkampioenen. Vestager zegt dat in een interview met Financial Times .

China en VS

Vestager erkent dat er 'asymmetrie' in de wereldmarkt is geslopen. De Europese markt is heel open, de Amerikaanse is 'geconcentreerder' en de Chinese wordt door de staat geleid, legt ze uit. Toch noemt ze het een 'strategische keuze om eerlijke concurrentie af te dwingen', aan de hand van een beleid dat 'kan bijten'.