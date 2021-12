Vier Britten getuigen 1 jaar na brexit: 'Niets is gemakkelijker geworden'

De brexit werd een jaar geleden, op 1 januari 2021, een feit. Welke impact heeft het vertrek op het leven van de Britten gehad? Voor- en tegenstanders spreken over een hobbelig parcours. 'Niets is gemakkelijker geworden.'

Zodra het Verenigd Koninkrijk verlost was van het juk van de Europese Unie, zou het de Britten meer dan ooit voor de wind gaan. Dat beweerden de voorstanders van een Brits vertrek uit de Europese Unie in de aanloop naar het referendum over de scheiding in juni 2016 althans. Intussen is de brexit een jaar een feit. We polsten bij vier mensen in het Verenigd Koninkrijk hoe ze die periode hebben ervaren.

'De pandemie heeft veel problemen gemaskeerd'

Annalie Vanhoonacker (50) is directeur VK bij de beddenfabrikant Dorsoo en woont in South Cave, East Yorkshire

Schermvullende weergave ©rv

Frustrerend, onzeker, ingewikkeld. Die woorden vallen het vaakst als je met de Britse Annalie Vanhoonacker over een jaar brexit praat. Ze importeert al enkele jaren bedden van de Belgische fabrikant Dorsoo en valt vooral over de administratieve rompslomp die daar tegenwoordig bij komt kijken. 'Ik denk dat de pandemie veel heeft gemaskeerd. Pas sinds een halfjaar voel ik welke domino aan problemen de brexit teweegbrengt.'

Ze illustreert het met het verhaal van een matras die ze voor een Britse klant wilde ruilen. 'Daar ben ik weken mee bezig geweest omdat de ene na de andere hindernis opdook. Het begon met het verschepen naar België. Daarvoor moet ik nu meer gedetailleerde informatie aanleveren, zoals de grootte en het gewicht van het houten pallet waarop de matras zou worden vervoerd.'

Vervolgens werd de matras een tijd vastgehouden in een container in Zeebrugge. 'Omdat het om een kosteloze ruil ging, was er geen waarde op het product gekleefd. Blijkbaar was dat wel nodig voor de douane.' Een heleboel telefoons en mails waren nodig om de documenten in orde te krijgen en door die vertragingen moesten ook weer de afspraken met andere transportbedrijven worden herzien. 'Natuurlijk zijn die mensen geïrriteerd. Net als de klant, die almaar langer moet wachten.'

Voor een klein bedrijf als dat van Vanhoonacker vergt het allemaal veel extra tijd en kosten. 'Op een bepaald moment gaat ons cliënteel daarvoor moeten betalen, vrees ik'.

We wilden na ons pensioen in België gaan wonen, maar ik betwijfel of zoiets voor mij als Britse nog mogelijk zal zijn. Annalie Vanhoonacker

Ook Vanhoonackers persoonlijke leven wordt overhoopgehaald. Ze is getrouwd met een Belg en voelt zich beperkt in haar vrijheid om met hem naar de EU te reizen. 'Toen we eerder dit jaar de shuttle namen, werd ik tegengehouden. Blijkbaar ontbrak een stempel in mijn paspoort, die bewees dat ik ooit terugkeerde uit Spanje. Als Britten mogen we maar negentig dagen per halfjaar in Europa zijn. Ik moest overhaast zoeken naar bewijsmateriaal in mijn mailbox, anders had ik bijna 200 euro boete moeten betalen.'

Werkgewijs gelooft ze dat een en ander wel in orde komt. 'Het is een mijnenveld, maar na verloop van tijd zullen we wel leren daarin te bewegen. We wilden na ons pensioen in België gaan wonen, maar ik betwijfel of zoiets voor mij als Britse nog mogelijk zal zijn.'

'De perceptie leeft dat we niet meer willen samenwerken'

Andrew Daines (50) is directeur voor Toerisme Vlaanderen in het VK en Ierland en woont in Zuid-Londen

Schermvullende weergave ©rv

Een enorme uitdaging vond Andrew Daines het in 2021. Het is zijn taak Britten warm te maken voor een trip naar Vlaanderen. ‘Corona maakte reizen in 2021 moeilijk. Maar de brexit is ook niet onschuldig. De Belgische autoriteiten hebben tijdens de pandemie aanvullende regels opgelegd aan bezoekers uit niet-EU-landen. Sinds het verlaten van de EU is het voor Britten ingewikkelder om hun huisdieren mee naar België te nemen of er auto te rijden. Dat is niet dramatisch, maar het bewijst: niets is makkelijker geworden.’

Daines is vooral bang dat veel Europeanen uit het VK wegblijven. ‘Vrijwel iedereen heeft een paspoort nodig om hier binnen te geraken. Het aanmaken daarvan kost makkelijk 60 euro per persoon. Niet alleen voor gezinnen maar ook voor de vele scholen die naar hier reizen, kan dat wel eens een groot verschil maken. Waarom zouden ze die moeite doen als ze goedkoper naar trekpleisters in Frankrijk of Italië kunnen?’ Van het VK wordt volgens hem al langer gezegd dat het niet verwelkomend genoeg is voor toeristen. ‘Het worden voor onze sector mogelijk nog moeilijke jaren.’

De manier waarop hij Vlaanderen promoot, zal niet drastisch veranderen.

Daines blijft met journalisten en influencers werken. ‘In het verleden lieten we

ook Vlaamse chef-koks overkomen met gerechten die ze in hun restaurants hadden bereid, om de Vlaamse gastronomie hier te promoten. Maar is zoiets nog toegestaan? Ik betwijfel het.’

Enkele leveranciers van bier, chocolade en andere specialiteiten hebben de samenwerking stopgezet vanwege de administratieve rompslomp en de hoge kosten. Andrew Daines

Het is in elk geval al ingewikkelder om ambachtelijke producten te importeren. ‘Enkele leveranciers van bier, chocolade en andere specialiteiten hebben de samenwerking stopgezet vanwege de administratieve rompslomp en de hoge kosten.’

Daines behoort tot het remain-kamp. ‘Als ik had geweten dat dit de uitkomst zou zijn, dan had ik nog meer moeite gedaan om mensen in mijn omgeving te overtuigen. Ik kan de klok helaas niet terugdraaien. We zitten in een nieuw normaal en kunnen niet anders dan ons uiterste best doen om de relaties met de EU-lidstaten te versterken.’

Dat is niet makkelijk, want de reputatie van het VK heeft flink wat schade opgelopen, zegt hij. ‘Ze zeggen het niet letterlijk, maar in gesprekken met niet-Britten voel ik geregeld iets van terughoudendheid of twijfel. De perceptie leeft dat we niet meer willen samenwerken.’

'De EU zal nog inzien dat ze niet zonder ons kan'

Alistair Roberts (64) is eigenaar van Brora Fishing Company en woont in Port Glasgow

Schermvullende weergave ©rv

Voor Alistair Roberts, die al meer dan vijftig jaar in Schotse wateren op langoustines vist, is nog niets goeds voortgekomen uit de brexit. Zijn inkomen is het afgelopen jaar met meer dan de helft afgenomen. De salarissen van de negen mensen die met hem meevaren, daalden mee. Drie vissers hielden het daarom voor bekeken.

‘De export naar Frankrijk, onze belangrijkste markt, kost een fortuin in vergelijking met vroeger’, zegt Roberts. ‘Ook veel vismateriaal, zoals draad en netten, is tot 20 procent duurder geworden.’

Toch zegt hij: ‘Als er morgen een nieuw referendum plaatsvindt, zou ik geen andere keuze maken. Ik wil geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Ik vond het prima om handel te drijven met de unie, maar het probleem is dat ze ‘power crazy’ zijn. Er zijn veel te veel regels en voorschriften.’

Volgens hem hebben de verliezen van het afgelopen jaar meer te maken met de pandemie dan met de brexit. ‘We hebben pech gehad dat ze allebei op hetzelfde moment plaatsvonden. Dat veroorzaakte een perfecte storm. Zonder virus was het allemaal niet zo erg geweest.’

Als er morgen een nieuw referendum plaatsvindt, zou ik geen andere keuze maken. Ik wil geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Alistair Roberts

Aan het begin van 2021 bleek dat de brexit nochtans tot zo veel bureaucratische rompslomp leidde dat grote visvoorraden uit Schotland rot dreigden te worden en tegen dumpingprijzen moesten worden verkocht. ‘Maar dat is een tijdelijk probleem geweest’, zegt Roberts.

Roberts is niet alleen boos op de EU, maar ook op de Britse regering. ‘Die heeft onze belangen niet goed verdedigd. Hoe verklaar je anders dat Britse boten tot 12 mijl voor de kust van Frankrijk mogen varen, terwijl de Franse boten tot 6 mijl voor de Britse kust mogen komen? Ik vind het onbegrijpelijk dat zo’n beslissing is genomen en tot 2026 aanhoudt. We zijn uit de EU gestapt en nog altijd bepaalt die voor ons de regels.’

Hij voelt zich gestraft, maar meent dat het allemaal tijdelijk is. ‘Nog tien jaar geef ik de Unie, dan stort ze in. Veel landen zijn ongelukkig.’ Voor zijn eigen zaak is Roberts hoopvol. Die neemt zijn zoon straks over. ‘Je zult zien, de komende jaren wordt alles makkelijker. De export, maar ook de import. Misschien wordt gratis handel met Europa wel weer mogelijk. De EU gaat volgens mij nog inzien dat ze niet zonder ons kan.’

'De ene tik na de andere'

Charles Boyd (64) is CEO van een conferentiezaal en woont in Londen

Schermvullende weergave ©rv

Hij heeft een jaar vol zorgen achter de rug, zegt hij. In 8 Northumberland Avenue, zijn feest- en conferentiezaal bij Trafalgar Square, vonden door corona veel minder evenementen plaats. ‘De cijfers zijn zo dramatisch als je je kan voorstellen’

Op de zeldzame momenten dat Charles Boyd iets mocht organiseren, werd hij telkens met personeelstekorten geconfronteerd. ‘80 procent van ons personeel komt uit het buitenland. Door de brexit zijn er veel weggegaan. Twee Roemenen die jarenlang uitstekend werk hebben geleverd, gaven onlangs hun ontslag. Ze voelden zich niet meer welkom, zeiden ze.’ Ook veel Oost-Europese schilders en aannemers hebben om die reden Londen verlaten, aldus Boyd, die midden in een verbouwing zit.

De lege winkelrekken vindt hij opvallend. Om de zoveel tijd mist hij iets: hout, verfmateriaal, fruit. ‘Je zoekt verder, vindt een alternatief en dan ontbreekt er weer iets anders. Die situatie houdt al maanden aan.’

Als het Verenigd Koninkrijk competitief wil blijven op de wereldmarkt, moet het wel stoppen kleingeestig te denken. De keuze voor de brexit was ongelooflijk dom. Hopelijk leren we er iets uit. Charles Boyd

Het meest ongerust is Boyd over de toekomst van zijn 10-jarige dochter. ‘Ik wil haar graag financiële zekerheid bieden. Jaren geleden was ik een van de slachtoffers in het schandaal rond de verzekeraar Equitable Life, waardoor ik 30 procent van mijn pensioen verloor. Vervolgens was er het referendum, dan corona. Ik krijg de ene financiële tik na de andere. En wat het nog frustrerender maakt: de bedrijven verliezen. De regeringsmedewerkers en de veel te grote ambtenarij niet.’