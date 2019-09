Vijfsterrenbeweging geeft fiat voor Italiaanse regering

Het is vooral uitkijken naar de rol die Luigi Di Maio, het boegbeeld van de Vijfsterrenbeweging, zal spelen. Hij gedroeg zich de voorbije dagen als stoorzender in de coalitiegesprekken.

De achterban van de populistische Vijfsterrenbeweging (M5S) heeft dinsdagavond ingestemd met een coalitie met de centrumlinkse Democratische Partij (PD). Daarmee lijkt niets nog de tweede regering van premier Guiseppe Conte in de weg te staan.

Van de 79.634 leden die aan de stemming deelnamen, stemde 79,3 procent voor de coalitie.

Enkele uren voor de M5S-aanhangers de knoop doorhakten, publiceerden de beoogde coalitiepartners een ontwerptekst van hun regeerakkoord. De beleidsvoorstellen bevatten niet toevallig voldoende linkse elementen om de militanten over de streep te trekken. ‘Dit is een bijzonder delicaat moment voor het land’, zei de M5S in een blog. ‘We moeten dit aanpakken door te focussen op de belangen en noden van de burgers.’

Beide partijen kondigen aan een ‘expansief economische beleid’ te voeren om de stilgevallen economie nieuw leven in te blazen. Lees: ze willen de door Europa opgelegde begrotingsdiscipline even lossen. In hun ontwerpprogramma roepen de M5S en de PD Brussel alvast op de ‘excessieve rigiditeit’ van de begrotingsregels te versoepelen. ‘Er is nood aan regels die ook groei bevorderen, niet enkel stabiliteit’, stond in de ontwerptekst.

Minimumlonen

De nieuwe regering-Conte is van plan de minimumlonen op te krikken en geld vrij te maken voor welzijn, onderwijs en onderzoek. De btw-verhoging die voor begin volgend jaar was gepland, wordt uitgesteld. Zoals bij de andere uitgaven is het niet duidelijk hoe de kost van dat uitstel - geraamd op 23 miljard euro - zal worden opgevangen. Er ligt wel een plan op tafel om internetreuzen die hun winsten wegsluizen, extra te belasten.

Nu de contouren van het regeerprogramma vastliggen, moeten de M5S en de PD de ministerposten nog verdelen. Het is vooral uitkijken naar de rol die Luigi Di Maio, het boegbeeld van de Vijfsterrenbeweging, zal spelen. Hij was in de eerste regering-Conte vicepremier en minister van Industrie en Werk. Maar de PD zou zich verzetten tegen een te prominente rol voor Di Maio.

Di Maio gedroeg zich de voorbije dagen als een stoorzender in de gesprekken tussen zijn M5S en de PD. Hij verraste eind vorige week door plotseling met een rist breekpunten te komen waarmee de sociaaldemocraten moesten instemmen, waaronder de verlaging van het aantal parlementsleden en het behoud van een strenge migratiewet. Zelfs bij de M5S werd misnoegd gereageerd op de demarche van Di Maio.