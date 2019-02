Vijfsterrenbeweging stevent af op nieuwe nederlaag

In Italië blijkt voor de tweede maal in regionale verkiezingen dat de links-populistische Vijfsterrenbeweging haar politieke kracht verliest en de rechtse regeringspartner Lega almaar sterker wordt.

De Vijfsterrenbeweging, die samen met het radicaal-rechtse Lega de Italiaanse regering vormt, is afgelopen weekend in Sardinië tot twee derden van haar stemmen kwijt gespeeld. Dat blijkt uit eerste exit polls. De officiële telling van de stemmen start maandag.

De partij haalde in de nationale verkiezingen in maart vorig jaar nog 42,5 procent van de stemmen in Sardinië. Nu zou ze volgens voorlopige resultaten stranden op veertien tot achtien procent.

Het rechtse Lega komt volgens die eerste cijfers als grote overwinnaar uit de bus, met 42 tot 46 procent van de stemmen. Boegbeeld Matteo Salvini voerde campagne in Sardinië met de belofte dat hij komaf wil maken met de drie B's: 'bankiers, bureaucraten en boten'. Met dat laatste doelde hij op vluchtelingen die de oversteek over de Middellandse Zee naar Italië maken.

De uitslag bevestigt dat de machtsverhoudingen in de Italiaanse regering kantelen. In maart kwam de Vijfsterrenbeweging als grote overwinnaar uit de parlementsverkiezingen en werd Lega de junior partner in de regering. Eerder bleek al in regionale verkiezingen in de Abruzzen dat Lega nu de grootste is.