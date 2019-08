Vijfsterrenbeweging verkoopt huid duur

Die boodschap stuurde Luigi Di Maio, de leider van de Vijfsterrenbeweging, vrijdag na een eerste overlegronde met Conte alvast de wereld in. 'Onze programmapunten zijn duidelijk. Als die in het regeerakkoord belanden, kan de nieuwe regering uit de startblokken schieten. Anders kunnen we beter zo snel mogelijk opnieuw de confrontatie met de kiezer aangaan', stelde hij.

Breekpunten

Di Maio somde enkele van zijn breekpunten op: een flinke verlaging van het aantal parlementsleden, de garantie dat een recente strenge migratiewet van kracht blijft en de intrekking van Atlantia's concessie voor de uitbating van de Italiaanse autowegen. Dat bedrijf kwam vorig jaar in opspraak na de ineenstorting van de Morandi-brug in Genua.

De top van de Democratische Partij reageerde ontsteld. 'Onbegrijpelijk. Is Di Maio van mening veranderd over de coalitievorming?', vroeg Andrea Orlando, de nummer twee van de partij, zich af. 'We werken in alle ernst aan een nieuwe regering voor Italië, een regering die socialer, groener en meer pro-Europa is. Maar het moet gedaan zijn met onaanvaardbare ultimatums of deze formatiepoging leidt tot niets', tweette ook voorzitter Nicola Zingaretti.