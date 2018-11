Vijftig Britse CEO's willen nieuw Brexit-referendum

Hun oproep verschijnt dit weekend in de krant The Sunday Times.

Het is niet de eerste keer dat Britse werkgevers, die het einde van de Europese vrijhandel vrezen, zich tegen de Brexit uitspreken. Twee jaar geleden publiceerden bedrijven als Shell, HSBC, Vodafone en Rio Tinto, al een open brief tegen een brexit.

Ierland

Varadkar waarschuwt dat de Brexit ook het goedevrijdagakkoord dreigt te ondermijnen. Dat akkoord maakte twintig jaar geleden een eind aan drie decennia van geweld in Noord-Ierland. Ook de huidige open grens tussen Noord-Ierland en de Ierse republiek is in dat akkoord geregeld. 'Alles wat de gemeenschappen in Noord-Ierland uit elkaar drijft, ondermijnt het goedevrijdagakkoord. En al wat Groot-Brittannië en Ierland uit elkaar drijft, ondermijnt hun relaties', zo verklaarde hij zaterdag.