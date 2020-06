'Virus Waanzin'-actiegroep manifesteert ondanks verbod in Den Haag

Honderden mensen, onder wie een groep voetbalsupporters, betoogden zondag in het centrum van Den Haag tegen de coronamaatregelen, ondanks een eerder opgelegd verbod.

In het centrum van Den Haag betoogden zondag honderden mensen tegen de opgelegde coronamaatregelen. Nochtans had de lokale overheid eind vorig week de bijeenkomst onder de vlag 'Virus Waanzin' verboden, uit vrees dat er, onder meer doordat er dj-optredens gepland waren, te veel mensen op zouden afkomen. Aan het Centraal Station van Den Haag werd de sfeer even grimmig toen de politie te paard de confrontatie aanging met een groep voetbalsupporters.