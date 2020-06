Virusuitbraak in slachthuis beroert Duitse gemoederen

Een uitbraak van het coronavirus in een Duits slachthuis zet de autoriteiten in het land opnieuw op scherp. Ze brengt ook de misstanden in de vleesindustrie onder de aandacht.

'De uitbraak bij Tönnies was massief', zei Steffen Seibert, de woordvoerder van bondskanselier Angela Merkel, maandag. Hij verwees naar het megaslachthuis van het vleesverwerkende bedrijf Tönnies, waar de voorbije dagen meer dan 1.553 besmettingen met corona werden vastgesteld. 'Er moet alles aan gedaan worden om de uitbraak in te dammen.'

Voorlopig komt er geen algemene lockdown in Noordrijn-Westfalen, waar de uitbraak plaatsvond. Deelstaatpremier Armin Laschet zei te opteren voor lokale maatregelen zoals de sluiting van crèches en de basisscholen. De ingrepen zijn een opdoffer voor Laschet, die zich had opgeworpen als pleitbezorger voor een versnelde versoepeling van de lockdownmaatregelen. Hij botste daarmee met Merkel, die aanstuurde op een voorzichtige exitstrategie om de kans op een tweede besmettingsgolf te minimaliseren.

In quarantaine

De 7.000 werknemers van het getroffen slachthuis en hun familie moesten in quarantaine. En dat heeft heel wat voeten in de aarde. Het gaat vooral om Roemeense, Bulgaarse en Poolse gastarbeiders die via onderaannemers werken en opeengepakt in vaak armoedige huizen wonen. De bedrijfsleiding van Tönnies deed trouwens lastig bij het doorspelen van de adressen van de arbeiders aan de autoriteiten, wat het opsporen bemoeilijkte.

De uitbuiting van arbeiders is uitgegroeid tot een risico voor de volksgezondheid en dat kan niet langer worden getolereerd. Hubertus Heil Duits minister van Arbeid

Volgens de Duitse minister van Arbeid Hubertus Heil heeft Tönnies een hele regio 'gegijzeld' door zijn onverantwoorde manier van werken. De werkomstandigheden in de slachthuizen zijn lamentabel en de onderbetaalde gastarbeiders kunnen onmogelijk de anderhalvemeterregel naleven.