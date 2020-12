Vis wordt hoofdgerecht in mogelijke kerstdeal brexit

Visserij is nog het enige struikelblok in de onderhandelingen over een Europees handelsakkoord met het Verenigd Koninkrijk. Er zit vaart in het overleg. Maar als er geen deal komt voor kerstdag, is een (mogelijk korte) no deal onvermijdelijk.

'De Britten hebben met de sluiting van de grenzen als gevolg van het gemuteerde coronavirus een voorproefje gekregen van de chaos bij een brexit zonder akkoord over de toekomstige samenwerking met Europa.' Europese diplomaten hopen dat de voorbije dagen een les zijn voor de brexiteers, die onder het mom van soevereiniteit pleiten voor het doorknippen van alle banden met Europa. Het Verenigd Koninkrijk blijkt voor zijn bevoorrading heel erg afhankelijk van cruciale levensmiddelen van over het Kanaal.

Het virusverhaal is in het gezicht van de Britse premier Boris Johnson ontploft. En ook al is er geen rechtstreeks verband tussen het reisverbod en de brexitonderhandelingen, het heeft de twee moeilijkste klanten, Johnson en de Franse president Emmanuel Macron, met elkaar in contact gebracht. Van Johnson is nog altijd niet zeker of hij zal springen als er een akkoord komt met Europa. En Macron dreigt al langer met een veto bij te veel toegevingen over visserij en eerlijke concurrentie op de Europese markt.

Macron-Johnson

Het telefoontje tussen Londen en Parijs heeft beide partijen duidelijk gemaakt waar de krijtlijnen liggen. 'De gesprekken zijn in een cruciale fase beland', beaamt Europees onderhandelaar Michel Barnier. Aan beide kanten wordt in hoog tempo gezocht naar een akkoord. Het grootste deel van de 700 pagina's verdragstekst, bijlagen niet meegerekend, wordt als verworven beschouwd.

Intussen duurt zelfs de blessuretijd ongenadig lang: op 31 december om 23 uur valt het Verenigd Koninkrijk uit de Europese interne markt en de douane-unie. Londen voert de druk op en wil een 'kerstakkoord' uiterlijk woensdagavond laat. Een Brits militair vliegtuig staat klaar om de 15 onderhandelaars nog net op tijd voor de kerstdis over te vliegen.

De gesprekken zijn in een cruciale fase beland. Michel Barnier Europees brexitonderhandelaar

Ook aan Europese kant worden grappen gemaakt over een kerstbestand en is er vernieuwde hoop op een deal voor dat bestand ingaat. In dat geval kan nog een noodgreep worden toegepast waarbij het akkoord voorlopig al in werking treedt en een chaotisch Brits vertrek uit de EU op 1 januari wordt vermeden.

Maar Barnier houdt na zes eerdere deadlines een slag om de arm. Desnoods onderhandelen we tot 1 januari of zelfs daarna, zei hij tegen de EU-ambassadeurs. Een deal volgend weekeinde of op 31 december kan de brexitchaos niet meer vermijden. We gaan dan voor korte tijd door een no deal, luidt het verdict.

Visserij

Vis is nog het enige echte struikelblok in de onderhandelingen. De voorbije dagen zijn de contouren van een compromis getest. De Britse onderhandelaars eisten tot afgelopen weekeinde minimaal 60 procent van de waarde van de EU-vangsten op. Nu wil Londen nog slechts 35 procent van de waarde van de Europese quota afsnoepen.

Voor Johnson gaat dat al te ver. En Barnier wil tot nu hoogstens een kwart van de visquota weggeven. Een deal zal dicht bij 30 procent liggen. Londen zal op zijn beurt toegang moeten verlenen aan de Vlaamse vissers in zijn twaalfmijlszone.