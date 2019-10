Vlaamse politici ontstemd over veroordeling Catalaanse leiders

Na de bekendmaking van het verdict in het proces tegen twaalf Catalaanse leiders trokken in Barcelona mensen de straat op om de vrijlating te eisen van de opgesloten politici.

Niet alleen verschillende leden van de N-VA maar ook Open VLD-kopvrouw Gwendolyn Rutten omschrijven de celstraffen voor negen Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders als 'buitenproportioneel'.

In Spanje is maandag een belangrijk hoofdstuk in de geschiedenis afgesloten. Net geen twee jaar nadat het Catalaanse parlement acht seconden unilateraal de onafhankelijkheid van de regio uitgeroepen had, zijn zeven politici en twee leiders van burgerbewegingen tot celstraffen veroordeeld vanwege hun rol in het streven naar afscheuring van Spanje.

De voormalige Catalaanse vicepremier Oriol Junqueras kreeg de zwaarste straf. De zeven rechters van het hooggerechtshof in Madrid veroordeelden hem tot 13 jaar cel. Hij verliest ook 13 jaar zijn burgerrechten en kan bijgevolg niet aan politiek doen in die periode.

Volgens de magistraten maakte Junqueras zich twee jaar geleden net als drie andere ex-ministers schuldig aan opruiing en misbruik van overheidsgeld. Van de twaalf Catalaanse leiders die tussen half februari en midden juni terechtstonden, zijn er drie niet veroordeeld tot celstraffen. Zij moeten wel een boete betalen en verliezen 20 maanden hun burgerrechten omdat ze 'ongehoorzaam' waren.

Reacties in België

Het vonnis maakt niet alleen in Spanje emoties los. Ook in ons land reageren politici op sociale media. De N-VA, die de Catalaanse zaak al jaren een warm hart toedraagt, spreekt van een 'zwarte dag voor vrijheid en democratie'.

Voorzitter Bart De Wever prijst Junqueras als 'een volstrekt geweldloze, democratische en sociaal bewogen idealist'. Hij omschrijft het verdict als 'een schande'. Zijn partijgenoot Mark Demesmaeker heeft het over een 'aanval op onze democratische vrijheden' en roept Europa op tot actie.

Ook het Vlaams Belang reageert verontwaardigd. 'De opgelegde celstraffen zijn ongegrond en buitenproportioneel en een schandvlek op de Europese democratie', luidt het in een mededeling.

Open VLD

Maar niet alleen uit Vlaams-nationalistische hoek regent het reacties. Ook Gwendolyn Rutten, de voorzitster van Open VLD, laat van zich horen. 'De Catalaanse veroordelingen zijn buitenproportioneel', klinkt het. Ze roept Europa op te bemiddelen.

De Catalaanse burgerbeweging ANC, die al jaren strijdt voor onafhankelijkheid, heeft opgeroepen om maandagavond om 18 uur te betogen voor de Spaanse ambassade in Brussel. Dinsdagmiddag stapt ze van het Schumanplein naar de ambassade op om haar ongenoegen te uiten over het vonnis.

Belgische justitie

De hamvraag luidt of justitie in ons land zich weldra weer over de Catalaanse kwestie moet buigen. Analisten houden er rekening mee dat de Spaanse justitie de veroordeling van de Catalaanse leiders aangrijpt om een nieuw Europees en internationaal aanhoudingsbevel uit te schrijven tegen zes andere Catalaanse politici die in het buitenland verblijven.

Het gaat onder meer om ex-premier Carles Puigdemont en zijn ex-ministers Toni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret en Clara Ponsatí. De eerste vier zitten al bijna twee jaar in ons land en ontkwamen zo aan vervolging in Spanje. Ponsatí trok van België naar Schotland, waar ze doceert.

Denemarken

Het zou niet de eerste keer zijn dat Spanje aanhoudingsbevelen uitschrijft tegen die Catalaanse politici. Justitie in Madrid trok die nadien evenwel weer in nadat een Duitse rechter geoordeeld had dat een overlevering alleen mogelijk was voor vervolging wegens misbruik van overheidsgeld en niet vanwege rebellie of opruiing.