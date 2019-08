Voedseltekorten dreigen bij 'no deal'-brexit

Dat schrijft de Sunday Times, die gelekte regeringsdocumenten kon inkijken. Verder gaat de regering er ook vanuit dat er chaos zal zijn in de Britse havens, dat de sociale kosten zullen stijgen, dat er een harde grens komt tussen Ierland en Noord-Ierland en dat er protesten in het hele land zullen uitbreken. Het rapport, dat de meest waarschijnlijke effecten van brexit zonder akkoord opsomt, is opgesteld door de Cabinet Office, die de eerste minister ondersteunt.