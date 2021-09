Von der Leyen: 'EU moet voor chips minder afhankelijk worden van Azië'

In haar State of the Union loofde Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen het Europese vaccinatiesucces. Ze blikte vooruit op het verdere hernemen van de economie, die groener en minder afhankelijk van Azië moet worden.

'Ruim 70 procent van de Europeanen is dubbel geprikt', klopt von der Leyen zich op de borst. 'Daarmee is Europa wereldwijd een voortrekker. De helft van onze vaccinproductie was bovendien voor de rest van de wereld bestemd.' Europa verdeelde 700 miljoen vaccins onder de lidstaten en voerde er nog eens 700 miljoen uit.

'We hebben dit jaar ook al 200 miljoen vaccins aan armere landen beloofd en willen dat aantal tegen volgend jaar verdubbelen.' Dat is volgens von der Leyen belangrijk omdat ze - anders dan de Amerikaanse president Joe Biden - meent dat dit geen 'pandemie van de ongevaccineerden mag worden'.

Om toekomstige gezondheidscrisissen te bestrijden bevestigde von der Leyen ook de oprichting van Hera. Samen met bedrijven en onderzoekinstellingen in de EU start Hera met de ontwikkeling en het vrijmaken van productiecapaciteit van vaccins of geneesmiddelen. Een rits Belgische topexperts is betrokken bij de ontwikkeling van het onderzoeksvehikel.

Economie

Mee dankzij het Europese vaccinsucces hervat de Europese economie in een rotvaart. 'In het jongste kwartaal ging de groei in de eurozone sneller dan in China en de VS', zei von der Leyen. 'Het herstel na de pandemie gaat veel sneller dan na de financiële crisis van tien jaar geleden. Tegen volgend jaar zou de economie in alle lidstaten weer op het precoronaniveau zitten.'

Wereldwijde handel is goed en noodzakelijk, maar kan niet gebeuren ten koste van iemands vrijheid en waardigheid. Ursula von der Leyen Voorzitster Europese Commissie

Von der Leyen wees echter ook op de kwetsbaarheden van de Europese economie. 'Voor de import van chips en halfgeleiders zijn we te afhankelijk van Azië. We gaan inzetten op de eigen productie en distributie van chips.' Von der Leyen had het over de oprichting van een 'European chip act'.

Europa gaat ook een ban opleggen voor de import van producten die door dwangarbeid zijn vervaardigd. 'Mensenrechten zijn niet te koop', zei von der Leyen. 'Wereldwijde handel is goed en noodzakelijk, maar kan niet gebeuren ten koste van iemands vrijheid en waardigheid.'

Klimaat

Van de economie switchte von der Leyen naar het klimaat. De noodzaak van de hyperambitieuze Europese doelstellingen - klimaatneutraliteit tegen 2050 - werd afgelopen zomer nog eens aangetoond door de waterellende in België en Duitsland, zei von der Leyen. 'De mens heeft klimaatverandering veroorzaakt, maar we kunnen er ook zelf iets aan doen.'

We gaan vervuiling extra belasten. Ursula von der Leyen Voorzitster Europese Commissie

Von der Leyen was cryptisch over de sociale effecten van de forse klimaatambities, zoals de galopperende energieprijzen aan de pomp en de hogere prijzen voor verwarming. 'We gaan vervuiling extra belasten. Maar die opgeschroefde klimaatambitie zal gepaard gaan met meer sociale ambities.'

Europa zal zijn steun aan ontwikkelingslanden om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen tegen 2027 opvijzelen met 4 miljard euro. De Europese steun voor de bescherming van de wereldwijde biodiversiteit wordt volgens von der Leyen verdubbeld.

Afghanistan

Na de turbulente aftocht van het Westen in Afghanistan beloofde von der Leyen extra humanitaire steun aan het land. 'We verhogen de humanitaire steun met 100 miljoen euro.' Over hoe dat moet gebeuren nu de taliban weer de plak zwaaien en in welke handen die middelen zullen belanden, repte von der Leyen met geen woord.