Von der Leyen buigt zich over lot Ierse commissaris Hogan

De Ierse politie onderzoekt of het evenement in strijd was met de coronaregels, maar het diner heeft sowieso al een storm van verontwaardiging uitgelokt in Ierland, waar het aantal coronabesmettingen opnieuw in de lift zit. Minister van Landbouw Dara Calleary stapte vrijdag op, net als Jerry Buttimer, de vicevoorzitter van de Ierse senaat.

Ontslag

Hogan is geen meeloper in Brussel. Als eurocommissaris voor Handel bestiert 'Big Phil' een van de machtigste portefeuilles in het dagelijks bestuur van de Europese Unie. Hij is een belangrijk aanspreekpunt in handelskwesties tussen Europa en de Verenigde Staten. Daarnaast speelt hij een rol in de onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over een handelsverdrag na de brexit. Die zijn voor Ierland van cruciaal belang.