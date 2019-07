Von der Leyen doet Italiaanse regering wankelen

De uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging slaan elkaar met verwijten om de oren vanwege hun stemgedrag in de verkiezing van de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Een goede maand nadat de Italiaanse vicepremiers Matteo Salvini en Luigi Di Maio premier Giuseppe Conte beloofd hebben de strijdbijl te begraven, zit het er weer bovenarms op tussen de leiders van de uiterst rechtse Lega en de links-populistische Vijfsterrenbeweging. Centraal in het dispuut staat dit keer Ursula von der Leyen.

De bal ging aan het rollen nadat het Europees Parlement dinsdag nipt groen licht gegeven had aan de benoeming van de Duitse politica tot voorzitter van de Europese Commissie. Tijdens de stemming zaten de Italiaanse regeringspartijen niet op dezelfde lijn.

De Europarlementsleden van de Lega stemden tegen de partijgenote van de Duitse kanselier Angela Merkel. De 14 vertegenwoordigers van de Vijfsterrenbeweging schaarden zich dan weer achter von der Leyen en speelden zo een belangrijke rol in de benoeming van de eerste vrouwelijke Commissievoorzitter.

Invloed verliezen

De Italiaanse vicepremiers kunnen geen begrip opbrengen voor het stemgedrag van de coalitiepartner. 'Omdat de Lega von der Leyen wegstemde, riskeert Italië de volgende jaren aan invloed in te boeten in de Europese Unie', wierp Di Maio de uiterst rechtse partij voor de voeten.

40 procent steun voor Lega In de peilingen ligt de Lega ruim op kop en flirt ze met de drempel van 40 procent. Bij de vorige parlementsverkiezingen in maart 2018 bleven Salvini en co. nog steken op 17 procent.

Een antwoord van Salvini bleef niet lang uit. De Lega-leider verweet de Vijfsterrenbeweging verraad gepleegd te hebben tegenover de Italiaanse kiezer. 'Di Maio en co. beloofden de Italianen een nieuwe wind te doen waaien in Europa', klonk het, suggererend dat de verdeling van de Europese topjobs weer verlopen was volgens de oude politieke cultuur.

Het stemgedrag in het Europees Parlement reet meteen oude wonden open, bleek uit een interview met Salvini in de Italiaanse krant Corriere della Sera. 'Ik ben het verzet van de Vijfsterrenbeweging in allerlei dossiers beu', stelde de minister van Binnenlandse Zaken.

Hij verwees onder meer naar de eis van zijn partij voor meer autonomie voor de regio's. Of de regering dan op vallen staat? 'Dat hangt helemaal van de Vijfsterrenbeweging af. Ofwel krijgen we dingen gedaan, ofwel niet', antwoordde Salvini.

Klimaat van wantrouwen

Di Maio schoot meteen terug. 'De regering kan niet voortgaan in een klimaat van wantrouwen en voortdurende dreigementen. Als de Lega de regering ten val wil brengen, moet ze dat gewoon zeggen', luidde het in een videopost op Facebook.

Omdat de Lega von der Leyen wegstemde, riskeert Italië de volgende jaren aan invloed in te boeten in de Europese Unie. Luigi Di Maio Leider Vijfsterrenbeweging

Politieke commentatoren speculeren al langer dat de deadline voor een val van de regering 20 juli is. Trekt een van de partners de stekker na die datum uit de bestuursploeg, dan moeten de Italianen op het eind van de herfst of in de winter naar de stembus voor vervroegde parlementsverkiezingen. Dat is nooit eerder gebeurd.

Salvini staat in eigen rangen almaar meer onder druk om een eind te maken aan het regeringsavontuur met de Vijfsterrenbeweging omdat de anti-establishmentpartij voortdurend op de rem gaat staan in dossiers die voor de Lega prioritair zijn.

Vervroegde verkiezingen

Zij zijn ervan overtuigd dat hun partij versterkt uit een vervroegde stembusslag zal komen. In de peilingen ligt de Lega ruim op kop en flirt ze met de drempel van 40 procent. Bij de vorige parlementsverkiezingen in maart 2018 bleven Salvini en co. nog steken op 17 procent.