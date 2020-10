Von der Leyen eist coördinatie vaccinatie en quarantaine op

De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, dringt aan op een Europees akkoord over de duur van quarantainemaatregelen en over de omstandigheden die coronatests noodzakelijk maken.

De tweede golf van de pandemie leidt in alle Europese landen tot een nieuwe reeks strenge maatregelen die het openbare leven grotendeels platleggen. De Europese Commissie wil de kakofonie van de eerste coronagolf absoluut vermijden. 'Ik denk dat een akkoord noodzakelijk is over de duur van de quarantaine en de noodzaak tot testen. Dit is belangrijk', zei von der Leyen donderdag bij de aanvang van de Europese top. Vrijdag is op de top overleg ingepland over de strijd tegen Covid-19.