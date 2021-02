Von der Leyen geeft fouten toe in Europees Parlement

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gaf in het Europees Parlement toe dat de vaccinstrategie beter kon en dat over de Ierse grens fouten zijn gemaakt. Haar leiderschap kwam niet in gevaar.

'De goedkeuring van vaccins kwam te laat, we waren te optimistisch over de massaproductie en te zelfverzekerd over de levering', gaf Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen woensdag toe in het Europees Parlement. 'Onze gezamenlijke strijd is er een tegen het virus.'

De Europese Commissie ligt onder vuur nu de vaccinatiecampagnes in de 27 lidstaten vertraging oplopen wegens productieproblemen bij de vaccinproducenten. Von der Leyens verdediging in het Europees Parlement woensdag was haar eerste publieke verantwoording na een forse aanvaring met vaccinproducent AstraZeneca en de publicatie van een controversieel Europees mechanisme voor exportcontrole.

Ook Josep Borrell loopt spitsroeden Ook de hoge vertegenwoordiger van het Buitenlands Beleid, Josep Borrell, moest zich verantwoorden voor zijn rampzalige bezoek aan Moskou vorige vrijdag. Borrell werd openlijk vernederd door de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov tijdens een gezamenlijke persconferentie. Tijdens een bilateraal onderhoud met Lavrov achteraf meldden sociale media dat diplomaten van drie EU-lidstaten worden uitgewezen wegens deelname aan de protesten tegen de gevangenzetting van oppositieleider Aleksej Navalny.



80 Europarlementsleden vroegen het ontslag van Borrell. Hij kreeg voor het debat de steun van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en Europees Raadsvoorzitter Charles Michel. Borrell beloofde voorstellen voor Europese sancties en maatregelen tegen Russische desinformatie en cyberaanvallen. 'Rusland probeert ons te verdelen. Het zal daar niet in slagen.' De EU-ministers van Buitenlandse Zaken overleggen daar op 22 februari over. Belgisch minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès (MR) steunt die aanpak.

Ondanks de boosheid in het Europees Parlement kreeg Von der Leyen vrije baan. De grootste drie fracties in het halfrond - de centrumrechtse EVP, sociaaldemocratische S&D en liberale Renew - blijven haar steunen. De extreemrechtse fracties eisten haar scalp.

'We hebben niet bereikt wat we willen', zei Von der Leyen. Ze beklemtoonde wel dat het de juiste beslissing is de vaccins samen te bestellen. Dat het Europees geneesmiddelenagentschap EMA drie tot vier weken nodig heeft voor de goedkeuring van een vaccin is wegens 'de veiligheid en efficiëntie, zonder bochten af te snijden'.

'Het duurt normaal tot tien jaar om een nieuw vaccin te ontwikkelen. Voor de vaccins tegen Covid-19 waren tien maanden nodig. Daar moeten we trots op zijn', zei Von der Leyen. 'We hebben de moeilijkheden voor massaproductie onderschat. De productie van vaccins is een zeer complex proces. Je kan een fabriek voor de productie van vaccins niet in een dag opzetten.'

Het kabinet-Von der Leyen had in het nieuwe mechanisme voor exportcontrole in controles aan de Ierse grens voorzien. Dat gaat in tegen het scheidingsakkoord dat Europa onderhandelde met het Verenigd Koninkrijk. 'Er zijn fouten gemaakt en dat betreur ik ten zeerste, maar we trokken dit recht', zei Von der Leyen. 'Mijn Commissie zal er alles aan doen om de vrede in Noord-Ierland te bewaren.'

'Foute strategie

Volgens Europarlementslid Kathleen Van Brempt (sp.a) is de Europese strategie van exportcontrole fout. 'We zijn voor de productie van vaccins afhankelijk van onderdelen uit de VS en Canada. Als ook zij maatregelen treffen, komt onze eigen productie in gevaar. Dat kan niet de bedoeling zijn.'

'De industrie moet zich aanpassen aan het ritme van de wetenschap', zei Von der Leyen. De Commissie heeft een taskforce opgezet om de productieproblemen te detecteren en te helpen oplossen. Commissaris voor industrie Thierry Breton leidt die dans. Voor parlementslid Hilde Vautmans (Open VLD) zijn mooie woorden niet genoeg. 'Europa moet leveren. Het is tijd voor een tussensprint in de marathon.'

Haar collega Geert Bourgeois (N-VA) zegt niet eerder zo'n gebrekkig controlerecht te hebben ervaren als in het Europees Parlement. Von der leyen paaide het halfrond met beloftes over meer transparantie. 'Voor vertrouwen is transparantie nodig. Dat besef ik.'

Patenten

Meerdere parlementsleden pleitten voor het opschorten van patenten om zo snel mogelijk de hele wereld te vaccineren en de verspreiding en mutatie van het virus tegen te gaan. 'Verplicht big pharma die kennis te delen. No profit on pandemic', zei Marc Botenga (PVDA). 'We moeten het geweer van schouder veranderen. We kunnen niet claimen dat alle vaccins van ons zijn in Europa en tegelijk zeggen dat alle patenten van ons zijn.' zei Van Brempt.