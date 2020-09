Von der Leyen herschikt Europese Commissie

Niet Didier Reynders maar de Let Valdis Dombrovskis wordt de nieuwe Europees commissaris voor Handel.

De voorzitster van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, heeft dinsdag een herschikking van haar ploeg aangekondigd. Dat was nodig omdat de Ier Phil Hogan, die Europees commissaris voor Handel was, ontslag had genomen nadat hij de coronamaatregelen in zijn land flagrant had overtreden.

De 61-jarige Mairead McGuinness, een ervaren lid van het Europees Parlement, wordt de nieuwe EU-commissaris voor Ierland. Ze neemt niet de handelsportefeuille van haar voorganger Phil Hogan over. Wel wordt ze bevoegd voor financiële diensten en de kapitaalmarktenunie.

De zware portefeuille van Handel - een domein waar de Unie de macht niet moet delen met de EU-landen - gaat naar vicevoorzitter en zwaargewicht Valdis Dombrovskis.

In de wandelgangen was de voorbije weken te horen dat Didier Reynders een kans maakte op de portefeuille. Zover is het dus niet gekomen.

Golfclub

Von der Leyen had de Ierse regering verzocht zowel een 'geschikte man als een geschikte vrouw' voor te dragen om Hogan op te volgen. Die nam vorige maand ontslag nadat hij de feestelijke opening van een golfclub had bijgewoond, die in strijd was met de coronamaatregelen.

De andere kandidaat was Andrew McDowell. Hij bekleedde tot 1 september een hoge functie bij de Europese Investeringsbank (EIB). Beiden kwamen maandag bij Von der Leyen op sollicitatiegesprek. De Commissie-voorzitster noemde beiden 'excellente, ervaren kandidaten', maar lichtte niet toe waarom ze de voorkeur aan McGuinness

heeft gegeven.

Europese Volkspartij