Von der Leyen moet opnieuw puzzelen

Twee gewipte kandidaten en drie herexamens: de puzzel van de nieuwe Europese Commissie is nog niet gelegd. Commissievoorzitster Ursula von der Leyen zit verstrikt in een web van intriges en machtsspelletjes.

Bij de hoorzittingen van de nieuwe leden van de Europese Commissie staat de teller al op vijf slachtoffers. Het is nog niet afgelopen: maandag en dinsdag worden nog vijf kandidaat-commissarissen op de rooster gelegd. De kans dat de democratische oefening uitdraait op een clash tussen de instellingen is niet denkbeeldig.

Meer dan de helft van de leden van het Europees Parlement is nieuw. De wil om zich te laten gelden in deze mediagenieke selectieshow is groot. Ook de procedure is nooit getest. De commissie Juridische Zaken bekijkt eerst of er sprake is van belangenvermenging. Ze beoordeelt daarbij de aangiftes van inkomsten voor de voorbije drie jaar. Wie niet koosjer is, mag niet naar de hoorzittingen.

Twee kandidaten werden door de juridische commissie officieel gebannen uit de race: de Roemeense Rovana Plumb en de Hongaar Laszlo Trocsanyi. Dat gebeurde een eerste keer al tien dagen geleden en werd maandag schriftelijk bevestigd. Het parlement rolde de spierballen, maar net die krachtpatserij maakt het halfrond ook kwetsbaar. De opschorting van de hoorzitting werd achter gesloten deuren genomen. De Hongaarse premier Viktor Orbán zal zeker het feit uitbuiten dat politieke motieven meespeelden in het Europees Parlement.

Schriftelijk examen

In de loop van de week werden drie andere kandidaten naar de herkansingen verwezen: een schriftelijk examen en mogelijk een tweede hoorzitting. De Pool Janusz Wojciechowski, nochtans jarenlang zelf lid van de landbouwcommissie in het Europees Parlement, ging hopeloos af. Dat lag niet alleen aan het gebrekkige Engels van de kandidaat-commissaris voor Landbouw. Hij komt dinsdag al op herexamen, om dan snel vervangen te worden.

Ook de Zweedse Ylva Johansson, die bevoegd wordt voor Binnenlandse Zaken, overtuigde niet. Zij haalt wellicht wel de eindmeet. Maar de Franse Sylvie Goulard zit in grote problemen. Zij is de kandidate van de Franse president Emmanuel Macron en kreeg van von der Leyen de superportefeuille van Interne markt, Defensie en Industriebeleid.

Bij Goulard worden vraagtekens geplaatst bij haar integriteit omdat ze als Europees Parlementslid tussen 2013 en 2016 een riante bijverdienste van ruim 10.000 euro per maand opstreek bij de Amerikaanse denktank Berggruen. En er loopt in Frankrijk een gerechtelijk onderzoek tegen de liberale Modem-partij, waar ze deel van uitmaakte, naar de fictieve tewerkstelling van partijmedewerkers in het Europees Parlement. In de schriftelijke vragen wordt haar gevraagd met ja of nee te antwoorden op de vraag of ze zal opstappen als ze in staat van beschuldiging gesteld wordt.

Hautain

Het spervuur tegen Goulard komt van alle fracties, op het liberale Renew na, en de Française reageerde in de eerste hoorzitting geprikkeld, bijna hautain, op de kritiek. Bij de twee grootste partijen, de centrumrechtse EVP en de socialisten, spelen ook revanchegevoelens mee tegen de EU-leiders, en vooral Macron, die het Europees Parlement passeerden bij de grote benoemingsronde voor de Europese topjobs begin juli.

Er dreigt een machtsstrijd tussen het Europees Parlement en de lidstaten.

Goulards tweede hoorzitting over een dag of tien zal bepalen of ze doorgaat of niet. Het machtsspel verplaatst zich dan naar de fracties in het parlement. Gaan die elkaar de duvel aandoen? Dat is riskant, want de EVP zal partijgenote von der Leyen niet in diskrediet willen brengen. Tegelijk dreigt een machtsstrijd tussen het parlement en de lidstaten, zeker als Macron zo’n slag in het gezicht krijgt.

In zo’n sfeer wordt het puzzelwerk van von der Leyen uiterst moeilijk. Een misplaatste opmerking of een polemisch standpunt is voldoende om het Europees Parlement in gevechtshouding te krijgen.