Von der Leyen wil meerjarenbegroting inzetten

De Europese Commissie verkondigt al weken dat ze 'alles wat ze in huis heeft' zal inzetten tegen de coronacrisis en haar economische effecten. Het Europees Parlement zette afgelopen donderdag al het licht op groen voor een investeringspakket ter waarde van 37 miljard euro. Daarvan is 66 miljoen euro bestemd voor België, waarvan 29 miljoen euro 'vers geld' dat uit de EU-begroting afgeleid wordt.

Over die meerjarenbegroting is al heel wat gezegd en geschreven. Ze legt de Europese bestedingen en betalingen voor een periode van zeven jaar vast en beschikt over een slagkracht van ruwweg 1.000 miljard euro.

Von der Leyen lijkt zo de politieke tegenstellingen tussen Noord- en Zuid-Europa te willen overstijgen. Die kwamen de voorbije dagen aan de oppervlakte. Zo werd in eigen land fel gediscussieerd over de stemming in het parlement over het investeringspakket van de Commissie. De drie N-VA'ers in het Europees Parlement onthielden zich bij de stemming, omdat de middelen voor België vooral Wallonië ten goede zullen komen, terwijl in Vlaanderen meer coronabesmettingen zijn vastgesteld. De andere fracties reageerden vol ongeloof op die houding.