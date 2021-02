Von der Leyen zakt samen met Europese reputatie door het ijs

Met een exportverbod voor vaccins gooit Commissievoorzitster Ursula von der Leyen de geloofwaardigheid van haar eigen vaccinatiestrategie, het vertrouwen van collega's en de Europese reputatie in de wereld aan diggelen.

Nostalgie naar oud-Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker staat dezer dagen met stip bovenaan op de hitlijsten in de administratie van de Europese Commissie. Die collectieve 'sehnsucht' zegt veel over het vertrouwen in zijn opvolgster Ursula von der Leyen. Communicatief en strategisch was de voorbije week zowat de slechtste sinds haar overstap naar Europa 14 maanden geleden.

Ook de heimwee naar Junckers controversiële stafchef Martin Selmayr, die de hele bestuursmachine bestierde vanuit zijn controlekamer in de Berlaymont, gist al maanden. Von der Leyen omringt zich met een kleine groep landgenoten die haar vertrouwen genieten en haar beleid bepalen. Ze heeft nauwelijks voeling met de Europese machinekamer en de buik van het schip.

Het ongenoegen over de mediastrategie borrelt over bij de grote schare Europese journalisten. Op haar promofilmpjes na kiest von der Leyen exclusief voor de Duitse Bühne, zoals na de bestorming van het Capitool in Washington. De voorbije twee weekends verdedigde ze de Europese vaccinatiestrategie enkel voor de Duitse radio en televisie.

Te trage vaccinatie

Von der Leyen heeft een directe lijn met kanselier Angela Merkel en houdt de band met haar thuisland uiterst nauw, zeker in woelige verkiezingstijden.

In haar Europese politiek is de Duitse insteek nooit ver weg. Von der Leyen heeft een directe lijn met kanselier Angela Merkel en houdt de band met haar thuisland uiterst nauw, zeker in woelige verkiezingstijden. De toenemende onrust in Duitsland, maar ook elders in Europa, over de te trage vaccinatie noopte haar een versnelling hoger te schakelen. Vaccinatie betekent immers de sleutel naar de vrijheid.

Duitsland voelt zich gevangen in de Europese vaccinatiestrategie. Als groot land had Berlijn wellicht sneller en vlotter contracten kunnen sluiten met farmaproducenten. Maar de Europese landen kozen voor een gezamenlijke aankoop. De Commissie onderhandelde over contracten met farmabedrijven namens en samen met de 27 lidstaten. Europa investeerde 2,7 miljard euro in onderzoek naar vaccins en de opstart van de productie.

Het lijdt geen twijfel dat die groepsaankoop een vaccinoorlog in Europa heeft vermeden. Elk land is nu al bevoorraad met een - weliswaar beperkt - aantal dosissen: 18.5 miljoen voor de hele Unie, waarvan al 12 miljoen spuitjes werden gezet.

Maar de Europese frustratie over de snellere vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk is groot. Bovendien ontstond het vermoeden dat vooral de farmaproducent AstraZeneca Europa belazert door sluiks in Europa geproduceerde vaccins door te verkopen aan meer biedende klanten van buiten de Unie.

Het conflict met AstraZeneca over de forse vermindering van het aantal beloofde leveringen in het eerste kwartaal, van 120 naar 31 miljoen vaccindosissen, escaleerde vorige week razendsnel. Von der Leyen schakelde een versnelling hoger. In een mum van tijd liet ze een mechanisme optuigen om meer transparantie te krijgen over de uitvoer van geneesmiddelen. In de praktijk had dat alles weg van een exportverbod.

Slechte verliezer

Dat nieuwe mechanisme, een sterk staaltje van de disfunctionele manier van werken van de Commissievoorzitster, werd een miskleun. Het werd opgezet met een schare Duitse vertrouwelingen, onder wie de chef van het handelsdepartement van de Commissie, Sabine Weyand. Hoewel die laatste samen met Michel Barnier over het brexitscheidingsakkoord onderhandeld had, opteerde ze toch voor een uitzonderingsmaatregel op dat verdrag: een grenscontrole op vaccinleveringen tussen de Ierse republiek en Noord-Ierland. Grenscontroles op het Ierse eiland brengen de broze vrede daar in gevaar. Sowieso hebben ze weinig nut want het VK voert via die weg geen vaccins in.

Europa is zijn morele gezag in de wereld kwijt. Hoge Europese diplomaat

Barnier werd niet geraadpleegd. De rest van de Commissie kreeg een half uur voor de formele goedkeuring de tekst onder ogen. Pas later vrijdagavond gingen de alarmbellen af, na ongeruste telefoontjes van de Ierse en Britse premiers. Von der Leyen liet in allerijl de tekst, die zaterdag al in werking trad, aanpassen.

De Commissievoorzitster blijkt een slechte verliezer. Haar woordvoerder schoof zelfs de zwartepiet door naar Valdis Dombrovskis, een partijgenoot en vicevoorzitter van de Commissie, verantwoordelijk voor Economie en Handel.

Op een week tijd is de sfeer volkomen omgeslagen. Premier Boris Johnson heeft extra munitie voor zijn bewering dat de Britten beter af zijn buiten de Europese Unie. De internationale reputatieschade door die exportcontrole is groot. 'Europa is zijn morele gezag in de wereld kwijt', zegt een hoge Europese diplomaat.