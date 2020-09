Von der Leyen zet Let Dombrovskis op handel

De nieuwe Ierse EU-Commissaris Mairead McGuinness krijgt financiële diensten, dat tot nog toe onder Dombrovskis viel. Daarmee slaat Commissievoorzitter Ursula von der Leyen twee vliegen in een klap. Door Hogan te vervangen door een vrouw heeft ze eindelijk een Europese Commissie met evenveel mannen als vrouwen. Von der Leyen beloofde zo'n paritaire Commissie in juli voor het Europees Parlement, maar strandde toen op een verhouding van 12 vrouwen tegenover 15 mannen. Nu wordt dat 13 vrouwen en 14 mannen, met de eerste vrouwelijke voorzitter aan het hoofd van de instelling.

Bovendien voorkomt von der Leyen een grote stoelendans die de partijpolitieke evenwichten in de Commissie kan bedreigen. De Let Valdis Dombrovskis is een partijgenoot van de voorzitter uit de centrumrechtse EVP. Hij is ook een van de drie vicevoorzitters onder von der Leyen en is bevoegd voor alles wat te maken heeft met Economie. De andere vicevoorzitters zijn de sociaaldemocraat Frans Timmermans, verantwoordelijk voor de Green Deal, en de liberale Margrethe Vestager.