Voor het eerst meer dan 10.000 besmettingen in Duitsland

Het is de eerste keer dat er in Duitsland meer dan 10.000 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd werden geregistreerd. Het vorige record dateert van zaterdag, toen er 7.830 nieuwe besmettingen werden gemeld.

Het Robert Koch Institut, het Duitse kenniscentrum van de gezondheid dat de coronatabellen up to date houdt, zal donderdag een persconferentie houden over de stijgende cijfers. 'Momenteel kunnen we een versnelde verspreiding waarnemen in de Duitse bevolking', aldus het RKI. 'We doen dan ook met aandrang een beroep op de bevolking om de veiligheidsmaatregelen te respecteren.'