Voorlopig geen brexitdrukte aan Kanaaltunnel

Transportbedrijven vreesden een harde brexit, met grenscontroles en inspecties die hen veel geld zouden kosten. In december stonden vaak kilometerslange files richting de havenstad Calais. De Britten vulden toen massaal hun voorraden aan uit vrees voor de situatie na 31 december. Daar bovenop kwam net voor kerst nog de beslissing van Frankrijk om de grens met het Verenigd Koninkrijk tijdelijk te sluiten uit vrees door de nieuwe, meer besmettelijke corona-variant die er was opgedoken.

Door het handelsakkoord dat de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk te elfder ure afklopten, is de dreigende chaos voorlopig afgewend. Dankzij dat akkoord is er geen sprake van quota of invoertarieven op producten die de Europees-Britse grens oversteken.