'Voorlopig geen link tussen dader en slachtoffers Utrecht'

De Nederlandse politie houdt er rekening mee dat de dader van de schietpartij in een tram in Utrecht een terroristisch motief had.

Er is tot nu toe geen enkele relatie gevonden tussen de dader van de schietpartij in Utrecht maandag en zijn slachtoffers. Dat heeft de politie van Utrecht dinsdag bekendgemaakt. Daardoor lijkt het minder waarschijnlijk dat het om een relationeel drama gaat.

'Tot dusver wordt ernstig rekening gehouden met een terroristisch motief', zegt de politie in een verklaring. 'Onder meer een in de vluchtauto gevonden briefje en de aard van het feit geven daar aanleiding toe. Andere motieven worden niet uitgesloten, deze worden ook onderzocht.'

Vuurwapen

De 37-jarige Gökmen Tanis werd maandag in de vooravond opgepakt. Volgens de politie had hij een vuurwapen bij zich. Maandag voerde de politie tot diep in de nacht verschillende huiszoekingen uit in Utrecht en daarbuiten.