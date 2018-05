Voormalig EU-commissaris adviseert UBS over brexit

Nog geen twee jaar na zijn vertrek als Eurocommissaris is de Brit Jonathan Hill aan de slag in de sector die hij reguleerde. Hij adviseert de Zwitserse bank UBS voortaan over de brexit.

Zit de Europese Commissie weldra opgescheept met een nieuw schandaal rond een oud-Eurocommissaris die kort na zijn vertrek uit Brussel een aardige cent gaat verdienen in de privésector? Die vraag duikt op nadat bekend werd dat Jonathan Hill in dienst genomen is door de Zwitserse bank UBS.

Het nieuws leidt tot wenkbrauwengefrons. Hill beheerde van 2014 tot 2016 de portefeuille Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie in de Commissie van Jean-Claude Juncker. Hij is met andere woorden aan de slag in de sector die hij tot voor kort nog reguleerde.

Hill heeft nog altijd informeel toegang tot alle belangrijke spelers in de Europese Commissie. margarida silva corporate europe observatory

Hill nam ontslag als Eurocommissaris nadat de Britten eind juni 2016 voor een vertrek uit de Europese Unie gestemd hadden. Net over die brexit gaat de Brit UBS nu advies verlenen.

‘Dankzij zijn ervaring in Brussel en het Verenigd Koninkrijk kan hij onze klanten adviseren over de uitdagingen en de kansen die de politieke en economische ontwikkelingen in Europa bieden’, stelt de bank.

Ex-Eurocommissarissen moeten de eerste 18 maanden na hun vertrek de Commissie op de hoogte brengen van jobaanbiedingen die ze krijgen. Hill wachtte net zolang om de job bij UBS aan te nemen.

‘Maar hij heeft nog inside-information en hij kan nog altijd informeel contact opnemen met alle belangrijke spelers in de Commissie’, klaagt Margarida Silva van Corporate Europe Observatory, die lobbyt voor transparantie, aan.