Voorzitster Britsgezinde partij DUP wordt Noord-Iers premier

Stormont, het parlement in Belfast, hervatte de werkzaamheden nadat DUP en de Iersgezinde republikeinen van Sinn Fein vrijdag een akkoord gevonden hadden om opnieuw de macht te delen en zo een eind maakten aan drie jaar van politieke stilstand in de Britse provincie.

Die was ontstaan nadat het pro-Ierse Sinn Féin in 2017 uit de regering stapte omdat de DUP-premier betrokken was bij fraude. De voorbije jaren was meermaals zonder resultaat naar een uitweg uit de crisis gezocht. De voorbije weken dokterden de Britse en Ierse regering dan toch een deal uit, waar de lokale katholieke en protestantse partijen zich achter konden scharen.

In het akkoord wordt het Iers voor het eerst als officiële taal erkend in Noord-Ierland. De strijd tegen corruptie kreeg een belangrijke plek, net als engagementen over een snellere werking van justitie. Voorts belooft Londen extra geld te pompen in de openbaredienstverlening in de economisch minst ontwikkelde regio van het Verenigd Koninkrijk.