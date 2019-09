Voorzitter Franse Kamer in verdenking gesteld van belangenvermenging

De voorzitter van de Franse Kamer, Richard Ferrand, is woensdagnacht in Rijsel in verdenking gesteld van belangenvermenging toen hij aan het hoofd stond van het ziekenfonds Mutuelles de Bretagne.

In 2017 had het satirische weekblad Le Canard Enchaîné onthuld dat het ziekenfonds in 2011 beslist had lokalen te huren die eigendom van zijn levensgezellin waren.