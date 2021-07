Vranke klimaatchef legt Europees crisispakket op tafel...

Frans Timmermans, de klimaatchef van de Europese Commissie, stuurde deze week een tsunami aan wetten om de klimaatcrisis in te dijken. Zijn vranke 'Hollandse' stijl schept duidelijkheid, maar wordt hem niet overal in dank afgenomen.

Een groene splinterbom van twaalf stukken wetgeving loodste Frans Timmermans woensdag door de Europese Commissie. Wetgeving die het leven, wonen en werken van elke burger en elk bedrijf in Europa de komende jaren grondig zullen veranderen. Hoe zwaar die strijd wordt, bleek al snel: milieuorganisaties eisten meer ambitie en schrokken ervan dat iedereen mee in bad moet. Op sociale media kreeg Frans Timmermans de volle laag: dit 'fel overdreven' crisispakket is politieke zelfmoord.

'Het zal verdomd moeilijk worden, maar we staan voor een existentiële dreiging', beantwoordde de nummers twee van de Europese Commissie de kritiek. De nooit geziene watersnood in België en Duitsland, maar ook in 'zijn' Nederlands-Limburgse Heerlen onderschrijven zijn betoog: klimatologen waarschuwen al decennia voor meer extreme weersomstandigheden zoals hitte, verwoestijning en overstromingen. Ze herhalen al jaren dat daar een serieus prijskaartje aan kleeft.

Onzin over Europa verdraagt hij nog altijd moeilijk.

Zoals zo veel Nederlandse politici is Timmermans recht voor de raap en zegt hij duidelijk waar het op staat. Hij kan zijn boodschap overbrengen in zes talen. Als kind van een bode en nachtwaker van diplomatieke posten in Brussel en Rome, leerde Timmermans vloeiend Italiaans, Frans en Engels spreken. De 'Hollander' tussen Vlaamse kinderen paste zelfs zijn tongval aan om te vermijden gepest te worden.

Dat aanpassingsvermogen tekent de carrière van de nu 60-jarige Timmermans. Als 24-jarige sloot hij zich aan bij het links-liberale D66. Vier jaar later schoof hij door naar de socialistische PvdA. Aan zijn militaire dienstplicht hield hij een diploma vertaler-tolk Russisch over: hij werkte als ondervrager van krijgsgevangenen.

De Nederlandse politiek werd vanaf 1989 zijn deur op de wereld. De Europese integratie was voor hem niet alleen een principiële kwestie. Toen Nederland in 2005 in een referendum tegen de Europese grondwet stemde, zat hij emotioneel aan de grond. Onzin over Europa verdraagt hij nog altijd moeilijk.

Frans Timmermans Recht voor de raap: neemt geen blad voor de mond. Die vranke 'Hollandse' stijl schept duidelijkheid, maar wordt hem niet overal in dank afgenomen.

Kameleon: spreekt en citeert vlot zes talen en slaagt er sinds zijn kindertijd in zich snel aan te passen aan een veranderende omgeving.

Pro-Europees: is een internationalist en uitgesproken pro-Europees. Zijn emotionele toespraak na het neerhalen van vlucht MH17 was zijn internationale doorbraak.

Klimaatfluisteraar: Om zijn ambitieuze klimaatplannen te realiseren kan hij rekenen op de steun van Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en zijn voormalige baas Diederik Samsom.

Timmermans dacht in 2012 als minister van Buitenlandse Zaken zijn droombaan gevonden te hebben. Bijzonder populair werd hij in eigen land en ver daarbuiten met zijn beroemde, emotionele toespraak na het neerhalen van de vlucht MH17 door een Russische raket boven Oekraïne. De 'Timmermans-mania' baande de weg naar zijn volgende droomjob, de nummer twee van de Europese Commissie onder leiding van Jean-Claude Juncker.

Zijn liefde voor citaten van grote schrijvers nam hij mee naar Brussel. Behalve die van David Bowie kreeg de muziek van Stromae en Tourist LeMC een plaats in het ruime huis in Tervuren, waar medewerkers geregeld te gast waren op playbackfeestjes in precoronatijden. Dat hij nauwelijks rechtstreeks toegang kreeg tot voorzitter Jean-Claude Juncker frustreerde de culturele kameleon Frans Timmermans mateloos. Ook in zijn politieke gevecht tegen de afbraak van de rechtsstaat in Polen en Hongarije stond hij alleen.

In 2019 gooiden de socialisten Timmermans als spitskandidaat in de strijd om de volgende voorzitter van de Commissie te worden. Het scheelde niet veel. Timmermans werd opnieuw de nummer twee, ditmaal na Ursula von der Leyen, het Duitse wit konijn uit de hoed van de Franse president Emmanuel Macron. Met de Green Deal kreeg Timmermans een echte uitdaging op het bord, een waarin hij en von der Leyen hard geloven.

Voor die herculestaak haalde Timmermans zijn oude PvdA-baas Diederik Samsom naar Brussel. Het voorbije anderhalf jaar schaarden Europese landen zich al achter de doelstelling om in 2050 klimaatneutraal te worden en achter een klimaatwet die ook het tussentijdse traject, een uitstootvermindering met 55 procent tegen 2030, wettelijk verplicht.