Vrees voor Duitse recessie neemt toe

De Duitse industriële bedrijven produceerden in november bijna 5 procent minder dan een jaar eerder, wat de vrees voedt dat het land afglijdt naar een recessie. De Duitse consument kan dat voorkomen.

Het Duitse instituut voor de statistiek Destatis meldt dinsdag dat de industriële productie in Duitsland in november maand op maand met 1,9 procent is gezakt, wat de grootste daling sinds de zomer van 2015 is.

Jaar op jaar daalde de productie met 4,7 procent, de grootste krimp in tien jaar.

ING-econoom Carsten Brzeski ziet in de slechte cijfers een reden om bevreesd te zijn voor een technische recessie in Duitsland, wat neerkomt op twee opeenvolgende kwartalen waarin de economie krimpt.

Ook de daling in oktober werd herzien en blijkt nu iets groter, merkt hij op. De krimp is bovendien breed verspreid over alle sectoren in de Duitse industrie en is geen verhaal van alleen maar de autosector. De problemen gaan volgens hem terug naar het laatste kwartaal van 2017. Toen is de motor beginnen te sputteren, eerst omdat Duitse bedrijven moeite hadden personeel te vinden, daarna door moeite om voldoende klanten te vinden.

Een volgende indicatie over een Duitse recessie komt woensdag, wanneer data over de internationale handel worden gepubliceerd. Omdat Duitse bedrijven tussen april en eind september al veel voorraden opbouwden - wat wijst op een lagere verkoop - en de industriële productie een tik heeft gekregen, zou een nieuwe teleurstelling over de export erop wijzen dat de Duitse economie krimpt.

Otto Normalverbraucher

Wél positief is dat de Duitse overheid en de Duitse gezinnen - de zogenaamde Otto Normalverbraucher - veel geld blijven uitgeven, wat een recessie kan vermijden. Dat is in heel de eurozone het beeld: de consument houdt de economie recht. De Duitse kleinhandelsverkoop steeg in november maand op maand met 1,4 procent. In de eurozone ging het om een beter dan verwachte 1,1 procent, onder meer dankzij de stijgende lonen.

Brzeski spreekt van een 'technische recessie' omdat hij niet meteen vreest dat ze de Duitse werkloosheid hoger zal jagen. Er is zelfs reden om op iets langere termijn optimistisch te blijven, zegt hij, omdat de orderboeken goed gevuld zijn en de productie nog op een zeer hoog peil zit.