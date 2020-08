Vrees voor 'ramp' in Grieks-Turks conflict

Griekenland en de VS houden militaire oefeningen in de Middellandse Zee

De zoektocht naar olie in de Middellandse Zee leidt tot steeds meer spierballenvertoon tussen Griekenland en Turkije. 'Elke kleine vonk kan tot een ramp leiden', waarschuwt Duitsland.

De marines van Turkije en Griekenland staan op het punt oefeningen te houden in hetzelfde gebied in het oosten van de Middellandse Zee. Daarmee lopen de spanningen tussen beide landen op, terwijl de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas probeert de situatie te de-escaleren.

De twee NAVO-landen, die al decennia botsen over Cyprus, liggen op ramkoers omdat ze beide zoeken naar olie en gas in betwiste wateren. De discussie gaat over tot waar hun respectieve continentale platen lopen. Dat liep zo hoog op dat een Grieks marineschip onlangs op een Turks fregat botste.

De situatie in het oosten van de Middellandse Zee is als spelen met vuur. Heiko Maas Duits minister van Buitenlandse Zaken

'De situatie in het oosten van de Middellandse Zee is als spelen met vuur', zei Maas dinsdag nadat hij in Athene zijn ambtsgenoot Nikos Dendias had gesproken. 'Elke kleine vonk kan tot een ramp leiden.' Later op dag praatte hij in Ankara met de Turkse minister van Buitenlandse Zaken, Mevlüt Çavuşoğlu.

Militaire oefening

Turkije besloot zondag de zoektocht naar olie en gas te verlengen tot donderdag. Griekenland kondigde daarop aan in hetzelfde gebied een militaire oefening te houden, samen met de Verenigde Staten, waarna Turkije ook in het gebied bij Kreta wilde gaan oefenen. Volgens het Turkse ministerie van Defensie is de Griekse oefening niet gecoördineerd en komen 'alle zeelieden in het gebied in gevaar'.

Griekenland meldde dat het 'bereid is op zowel diplomatiek als operationeel niveau te reageren' en dat het land zijn 'soevereine rechten' zal verdedigen. Tegelijk liet minister Dendias weten dat Athene bereid is tot gesprekken met Turkije, maar niet 'terwijl het bedreigd wordt'.

Europees overleg

Terwijl Duitsland als ontmijner optreedt, liet minister Maas weten dat dit niet louter een bilateraal Grieks-Turks conflict is maar de Europese familie als geheel treft. 'Dit treft de soevereine rechten van de Europese Unie en haar veiligheid.' Eerder stuurde Frankrijk een marineschip en gevechtsvliegtuigen naar de regio, waarbij het NAVO-collega Turkije liet weten dat de Franse sympathie toch vooral bij EU-lidstaat Griekenland ligt.