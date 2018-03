Vriend van Poetin zet Grieks voetbal op stelten

De Griekse voetbalcompetitie ligt voor onbepaalde tijd stil. De regering greep in nadat de eigenaar van PAOK Saloniki, een vriend van Vladimir Poetin, gewapend het veld was opgestormd uit protest tegen een afgekeurde goal.

Voetbal is emotie. Het is een cliché van jewelste. Maar wie afgelopen weekend beelden zag van de belangrijkste matchen in de twee hoogste afdelingen van het Belgische voetbal, kon vaststellen dat de gemoederen op en naast het veld meer dan eens verhit raakten. Met krasse uitspraken tot gevolg.

In vergelijking met hun Griekse collega’s zijn de Belgische fans en clubbestuurders evenwel koorknapen. Dat bleek zondag nog eens.

Haven- en mediabons

In de 90ste minuut van de wedstrijd tussen PAOK Saloniki en AEK Athene stormde de eigenaar van de thuisploeg, Ivan Savvidis, het veld op uit protest tegen een scheidsrechterlijke beslissing. De 58-jarige tabaks-, haven- en mediabons was woest omdat de scheidsrechter een doelpunt van zijn team afgekeurd had wegens buitenspel.

Ontevreden fans of bestuurders bestormen wel vaker het veld in Griekenland. Toch schokte de actie. In een holster om het middel van Savvidis bleek een wapen te zitten. De Rus met Griekse roots zou de scheidsrechter ook toegeschreeuwd hebben dat hij ‘er geweest was’. Waarna die, twee uur later, het doelpunt toch toekende.

Eigenaar PAOK Saloniki bestormt het veld met wapen in een holster om zijn middel.

Regering grijpt in

De gebeurtenissen in het Toumba-stadion in Thessaloniki zijn de Griekse regering ook niet ontgaan. ‘Wat zondag gebeurd is, katapulteert ons jaren terug in de tijd. Dit extreme gedrag vraagt om buitengewone maatregelen’, stelde Giorgos Vassiliadis, de nummer twee op het Griekse ministerie van Sport.

Wat zondag gebeurd is, katapulteert ons jaren terug in de tijd. Dit extreme gedrag vraagt om buitengewone maatregelen. Giorgos Vassiliadis Nummer twee Grieks ministerie van Sport

Prompt besliste de bestuursploeg van de radicaal-linkse premier Alexis Tsipras de Griekse competitie voor onbepaalde tijd stil te leggen. ‘Zolang de regering geen nieuwe gedragscode afgesloten heeft met de spelers, de voetbalbond en de vereniging van profploegen rolt de bal niet’, stelde Vassiliadis. Hij wil desnoods de hulp inroepen van de Europese voetbalbond (UEFA).

Het is niet de eerste keer dat de Griekse regering de nationale competitie stillegt. Twee jaar geleden greep ze ook al eens in ‘om het nationale voetbal te saneren en het geweld uit te roeien’.

Puntenverlies bij wangedrag

Die interventie was geen onverdeeld succes. Dit seizoen vonden om de haverklap incidenten plaats rond de ‘grote vier’: PAOK Saloniki, AEK Athene, Olympiakos Piraeus en Panathinaikos Athene.

In een poging het geweld op en rond het veld te beteugelen mogen de supporterskernen van die clubs al niet meer mee op verplaatsing. De Griekse voetbalbond bestrafte wangedrag voorts met puntenverlies.

Sympathisant Syriza

De gebeurtenissen van zondag waren maandag ook de inzet van een politiek steekspel. De rechtse oppositie liet niet na te benadrukken dat Ivan Savvidis een sympathisant is van Syriza.

‘De regering moet duidelijkheid verschaffen over haar banden met die man. Die denkt duidelijk dat hij zich alles kan permitteren. Hij moet wel het gevoel hebben dat hij bepaalde privileges geniet.’

Vriend van Poetin

Machtige vrienden heeft hij in elk geval. Savvidis is een kameraad en partijgenoot van de Russische president Vladimir Poetin. Hij zetelde voor Verenigd Rusland ook enkele jaren in het Russische parlement.