Vulkaanuitbarsting op Canarisch eiland La Palma

Op het Canarische eiland La Palma is een vulkaan in het gebied Cumbre Vieja aan het uitbarsten. Dat hebben de lokale autoriteiten gezegd.

Er was de voorbije dagen al hevige seismische activiteit opgemerkt. Nu zegt de lokale overheid dat een uitbarsting is begonnen in het gebied Cabeza de Vaca, bij de gemeente El Paso. Volgens de Spaanse krant El Pais was er een zware ontploffing. Er is een grote aswolk te zien.