Vuurwerkdol Nederland moet het zonder doen met nieuwjaar

Kleine revolutie in Nederland. Om de zorgdiensten en de politie op oudejaarsnacht zoveel mogelijk te ontlasten wordt vuurwerk er dit jaar verboden. De handelaren moeten hun voorraad niet vernietigen. De regering trekt 40 miljoen euro steun uit.

Met het jaareinde in zicht zaten Nederlandse politici met nog een kopzorg, naast het coronaproof organiseren van kerst en nieuw. Hoe verantwoord zijn massale vuurwerkfestijnen, een even gevaarlijke als koppige traditie bij de Nederlanders, als de ziekenhuizen al vol liggen?

Om het zorgpersoneel - na de jongste jaarwissel kwamen er 1.300 mensen in het ziekenhuis terecht met vuurwerkletsels - en de politie - die het druk zal hebben met het handhaven van de coronaregels - te ontlasten, besliste de Nederlandse regering het vieren met vuurwerk aan banden te leggen.

Bijna alle soorten vuurwerk worden dit jaar verboden, zowel de verkoop als het afsteken ervan. Alleen het zogenaamde type F1, ook wel kindervuurwerk of fopvuurwerk genoemd en het hele jaar door beschikbaar, blijft een optie.

1.300 ziekenhuisopnames door vuurwerk Vorig jaar kwamen bij de jaarwissel in Nederland 1.300 mensen in het ziekenhuis terecht met vuurwerkletsels.

Tegelijk kondigde de regering voor de handelaars een compensatiepakket van 40 miljoen euro aan. Dat is bedoeld voor opslag of transport. Handelaren die al een grote voorraad hadden aangelegd hoeven die niet te vernietigen. 'Het kan volgend jaar weer worden verkocht', zegt Stientje Van Veldhoven, staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat.

Gevolgen

Vuurwerk is 'een ding' in Nederland. Vorig jaar bereikte de verkoop een record, met een omzet van 77 miljoen euro. Maar aan het kortstondige plezier hangt ook een duister gevolg. Elk jaar raken talloze mensen gewond, of erger, bij incidenten met vuurwerk. Vorig jaar nog overleden in Arnhem een 39-jarige man en zijn 4-jarige zoontje nadat de inkomhal van een flatgebouw volledig uitbrandde door een losgeslagen vuurpijl.

Omdat de Nederlanders zo verknocht zijn aan vuurwerk, waarschuwt de sector dat mensen het verbod aan hun laars zullen lappen en zich tot illegaal, en daarmee levensgevaarlijk, vuurwerk wenden.

Vuurwerkhandelaren gaan niet akkoord. In een open brief, die donderdag door verschillende Nederlandse media gepubliceerd werd, stellen ze dat 'de politiek het coronavirus misbruikt om een algemeen vuurwerkverbod te forceren'. Omdat de Nederlanders zo verknocht zijn aan vuurwerk, waarschuwt de sector net dat mensen het verbod aan hun laars zullen lappen en zich tot illegaal, en daarmee levensgevaarlijk, vuurwerk wenden. Zo zouden nog meer slachtoffers kunnen vallen, is de vrees.

Illegaal vuurwerk is wel degelijk een groot probleem in Nederland. Onderzoekers van de Politieacademie vermoeden dat er jaarlijks 1 tot 2 miljoen kilo illegaal vuurwerk wordt gesmokkeld. Door het dreigende verbod vreesde de politie al een toename, waardoor ze extra agenten inzette om criminele netwerken in kaart te brengen. Dat leverde dit jaar al 80.000 kilo in beslag genomen vuurwerk op.