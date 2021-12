Waarom Nederland in lockdown gaat

Hoge viruscirculatie, minder marge in de zorg en een boostercampagne die achterop loopt, maken dat Nederland weer op slot gaat. Onze federale en regionale topministers buigen zich woensdag opnieuw over de toestand.

Met een sluiting van de horeca, maximaal twee contacten in de privésfeer en scholensluiting hoopt Nederland de snelle opmars van de omikronvariant van het coronavirus af te remmen. 'We hebben tijd nodig om meer te leren over de impact van de variant. Tijd om de golf van de deltavariant te laten afnemen, zodat er meer ruimte komt in de zorg. En tijd om iedereen een boosterprik te geven', zei demissionair minister van Zorg Hugo de Jonge op een persconferentie zaterdagavond. Aan zijn zijde premier Mark Rutte en RIVM-directeur Jaap van Dissel, de topambtenaar die samen met een expertengroep de overheid bijstaat in de gezondheidscrisis.

De draconische ingreep wekt verbazing. Nederland was tijdens de pandemie nooit een koploper in coronaregels - het gebruik van mondkapjes vond er bijvoorbeeld pas erg laat ingang. Kort voor kerst gooit het als één van de weinige landen het hele land op slot. Paniekvoetbal? Of net goede huisvaderbeleid dat enkel voorloopt op wat onvermijdelijk in de rest van Europa ook zal gebeuren?

Lees meer Nederland sluit horeca en scholen om opmars omikron te stuiten

Hoge viruscirculatie

In Nederland is er nog altijd hoge viruscirculatie. Volgens de laatste cijfers waren er ruim 13.000 besmettingen, en een positiviteitsratio van bijna 25 procent. Dat laatste geeft aan dat er nog heel wat meer besmettingen onder de radar gebeuren. In ons land zijn er gemiddeld 10.000 besmettingen per dag, met een positiviteitsratio van bijna 15 procent. Beide landen zitten nog met de naschokken van een golf - veroorzaakt door de delta-variant - die traag vermindert in kracht.

Het is onduidelijk hoe wijd verspreid omikron al is in Nederland. Cijfers voor het hele land zijn er niet. In Amsterdam was omikron deze week goed voor zo'n 25 procent van de besmettingen, tegenover 2,5 procent een week eerder. In België is momenteel 10 procent van de besmettingen veroorzaakt door omikron. De virusvariant heeft maar twee à drie dagen nodig om het aantal besmettingen te doen verdubbelen. Het is niet onrealistisch te stellen - op basis van de cijfers - dat omikron al iets verder gevorderd is boven de Moerdijk dan bij ons. Al staat omzeggens vast - tenzij omikron om een onverklaarbare reden na een korte hevige piek weer zou instorten - dat de variant ergens rond de jaarwisseling dominant is in Nederland en bij ons. Een besmettingsgolf zou dan in januari volgen.

Minder marge in de zorg

In Nederland liggen 1.714 coronapatiënten in het ziekenhuis. Het meest recente dagcijfer is 146 hospitalisaties, blijkt uit de data van de Nederlandse epidemioloog Marino Van Zelst (Wageningen Universiteit). Op intensieve liggen 628 coronapatiënten van wie een 20-tal in Duitse ziekenhuizen.

Hoe zit dat in België? Bij ons waren er zaterdag 172 opnames - in het weekend is dat cijfer altijd wat lager. Gemiddeld waren er de voorbije week 207 opnames per dag. In het ziekenhuis lagen zaterdag 2.651 coronapatiënten, van wie 766 op intensieve.

De ziekenhuiscijfers zijn bij ons slechter dan in Nederland - een groter land trouwens. Maar de boordtabellen voor beide landen vallen niet zomaar met elkaar te vergelijken. De Nederlanders tellen anders dan wij en hebben minder marge op hun capaciteit. Nederland wordt meer dan België gerund als een efficiënt bedrijf dat weinig vet op de soep toelaat. Dat is ook terug te vinden in de zorg waar er minder bedden beschikbaar zijn per aantal inwoners dan bij ons.

Lees meer De omikronvariant, de besmettelijke stealthvlieger

De realiteit is dat Nederland schakelt omdat er nauwelijks nog marge is in de zorg. Duitsland - dat net als ons meer ruimte heeft in beddencapaciteit - hielp de Nederlandse buren tijdens voorbije golven mee uit de nood door patiënten over te nemen. Dat is nu veel minder een optie omdat ook de Duitse ziekenhuizen steeds minder overschot hebben na bijna twee jaar pandemie.

Haperende boostercampagne

Misschien nog het ergst is de haperende boostercampagne in Nederland. In België kregen al 3,1 miljoen mensen een derde prik, of een derde van de bevolking. In Nederland zijn dat er voorlopig 1,5 miljoen, minder dan 10 procent van de bevolking.

Almaar meer studies tonen hoe cruciaal de boosterprik is in de strijd tegen omikron. Ondanks een eerdere dubbele prik of infectie wijst alles erop dat blootstelling aan omikron ons niet bijster goed beschermt tegen infectie. Omikron zou mogelijk - weliswaar minder - ook vreten aan onze bescherming tegen zware ziekte en hospitalisatie. Een boosterprik zorgt volgens studies voor een shot antilichamen en geeft ons immuunsysteem een opfriscursus hoe best het coronavirus te bevechten.

De Nederlanders willen met hun lockdown tijd kopen tot half januari om alvast het meest kwetsbare deel van hun bevolking te boosteren. In Nederland circuleren scenario's op basis van wiskundige modellen over wat er zonder lockdown had kunnen gebeuren. Zonder bijkomende maatregelen zou het in het pessimistische kunnen leiden tot 4.000 coronapatiënten op intensieve zorg tegen begin februari. Ter herinnering: op het hoogtepunt van de eerste golf voorjaar vorig jaar waren het er 1.400. Ook in het Verenigd Koninkrijk kwamen zondag scenario's naar buiten met een forse waarschuwing over een omikron-besmettingsexplosie en uit hun oevers tredende afdelingen intensieve zorg. Of dat allemaal realiteit wordt, is op dit moment door een gebrek aan reële data te vroeg om te zeggen.

Nieuw Overlegcomité