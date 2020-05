Wanbeheer bij Europese bankenwaakhond EBA

De Europese ombudsvrouw beschuldigt de Europese bankenwaakhond EBA van wanbeheer. De aanleiding tot dat genadeloze oordeel is de overstap van EBA-topman Adam Farkas naar een van de machtigste financiële lobbygroepen.

De Association for Financial Markets in Europe (AFME) vertegenwoordigt grote namen als JPMorgan, Citi, Nomura, Natixis, Credit Suisse en Deutsche Bank.

Farkas streek met die carrièreswitch een jaarloon van 1,78 miljoen euro op. Het nieuws van zijn overstap, die inging in februari van dit jaar, lekte uit in september 2019. De Europese Ombudsman Emily O'Reilly oordeelt nu na een grondig onderzoek dat de EBA de overstap had moeten verbieden. Bovendien liet de Europese Bankenautoriteit na om vertrouwelijke informatie snel genoeg af te schermen.

Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben in het Europese bankentoezicht en ze hebben recht op een administratie met hoge standaarden. Emily O'Reilly Europese ombudsvrouw

De EBA moet Europese bankregels opstellen en toezien op de uniforme naleving ervan. 'Het gaat hier om de overstap van een uitvoerend directeur van een EU-agentschap,' zegt O'Reilly die Farkas verwijt de regulering en het toezicht op Europese banken in het voordeel van de leden van zijn lobbygroep te willen beïnvloeden. 'Mensen moeten vertrouwen kunnen hebben in het Europese bankentoezicht en ze hebben recht op een administratie met hoge standaarden.'