Wankele corona-aanpak knaagt aan politiek krediet Merkel...

Duitsland legt het openbaar leven in de dagen rond Pasen nagenoeg stil om de derde coronagolf in te dijken. De aanslepende crisis tast het politieke aanzien aan dat bondskanselier Angela Merkel het afgelopen jaar opgebouwd heeft.

De Duitse bondskanselier Angela Merkel kondigde dinsdag aan dat ze de lockdown verlengt tot 18 april. Na urenlang overleg met de deelstaten besloot de federale regering de geplande versoepeling van de coronamaatregelen op de lange baan te schuiven. Dat is nodig omdat de coronacijfers opnieuw de verkeerde kant opgaan. 'We zitten in de derde golf', zei Merkel. 'De situatie is zeer ernstig.'

De nieuwe maatregelen zijn de strengste sinds de epidemie ruim een jaar geleden begon in Duitsland.

Om de nieuwe opstoot de kop in te duwen voert de regering een soort verlengd paasweekend in, van 1 april, Witte Donderdag, tot 5 april, paasmaandag. In die periode komt het openbaar leven nagenoeg tot stilstand. Winkels gaan dicht, met uitzondering van voedingszaken op zaterdag. 'Vijf paasdagen lang geldt het principe 'Wij blijven thuis'', klonk het.

Ondanks de aanscherping is de corona-aanpak niet waterdicht. Zo mogen Duitsers bijvoorbeeld vrij rondreizen. Maar omdat hotels en vakantieparken in Duitsland geen kamers mogen verhuren aan toeristen, is het binnenlands toerisme de facto verboden. Waardoor reislustigen enkel naar het buitenland kunnen gaan, zoals het Spaanse Mallorca, dat al overspoeld wordt door Duitsers.

Derde golf

De nieuwe maatregelen zijn de strengste sinds de epidemie ruim een jaar geleden begon in Duitsland. 'We zitten eigenlijk in een nieuwe pandemie', zei Merkel. 'De Britse mutatie is dominant geworden.' Die coronavariant is volgens de bondskanselier 'dodelijker en besmettelijker, ook voor langere tijd'. Ze vreest dat binnenkort nog andere gevaarlijke varianten opduiken.

Dit is een omdat-de-regering-het-verknald-heeft-lockdown. Dietmar Bartsch Fractieleider Die Linke

De oppositie noemde de nieuwe maatregelen een bewijs van het falende beleid. 'Dit is een omdat-de-regering-het-verknald-heeft-lockdown', zei Dietmar Bartsch van het uiterst linkse Die Linke. In een scherp commentaar noemde het weekblad Der Spiegel het coronaoverleg 'infantiel'. De onderhandelaars bikkelden uren over futiliteiten en 'spraken niet over wat essentieel is: een efficiënte vaccinatie- en teststrategie'.

Coronamutaties

De Duitse regering ligt al langer onder vuur omdat de vaccinatiecampagne niet op kruissnelheid komt. Ruim 7,6 miljoen Duitsers, of 9,2 procent van de bevolking, heeft een eerste vaccindosis gekregen. Bijna 3,5 miljoen van hen (of 4,1% van de Duitsers) kregen al twee prikken. Merkel beloofde dinsdag een versnelling van de vaccinaties. Ze vreest dat nieuwe coronamutaties anders een ravage aanrichten.

75.000 Coronadoden De teller in Duitsland staat op 75.000 coronadoden. De meeste slachtoffers vielen tijdens de tweede golf van de epidemie.

De groeiende onvrede weegt ook politiek door, en dat uitgerekend in een 'superverkiezingsjaar' met deelstaatverkiezingen én federale verkiezingen eind september. Vooral Merkels partij CDU krijgt klappen en is volgens een peiling weggezakt tot een magere 28 procent. Daarmee staat ze weer op het historisch lage peil van een jaar geleden, vlak voor corona toesloeg.

Krediet verspeeld

Merkel heeft dus alle krediet verspeeld dat ze had opgebouwd met haar nuchtere corona-aanpak. Duitsland spartelde relatief goed door de eerste coronagolf, en brak pas eind oktober door de grens van 10.000 doden. In de tweede golf ging het land evenwel kopje onder; de teller staat al op 75.000 coronadoden.

Dat het de foute kant opging, heeft veel te maken met de fricties tussen de regering-Merkel en de deelstaten. Die laatste hebben verregaande bevoegdheden en kozen vaak voor een eigen koers zodat het Duitse coronabeleid een 'lappendeken' was. Tot grote frustratie van Merkel, die pleitte voor een uniform beleid.