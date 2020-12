Wat als je als Belg in het Verenigd Koninkrijk werkt?

Voor wie vandaag aan de andere kant van het Kanaal werkt, verandert de brexit weinig. Maar voor aanstellingen vanaf Nieuwjaar wordt een werkvisum vereist.

Of er nu wel of geen brexitdeal komt, de nieuwe regels voor tewerkstelling liggen bijna volledig vast. Die verschillen naargelang een Belgische werknemer al in het Verenigd Koninkrijk werkt of er pas na de brexit gaat werken.

Vóór 1 januari 2021

‘Bij tewerkstellingen die voor 1 januari 2021 ingingen, verandert voor werkgevers met Belgische werknemers in het VK niets, behalve enkele administratieve formaliteiten’, zegt Elke Brees van de hr-dienstenverlener SD Worx. ‘Dat geldt ook voor detacheringen. Zolang die na 1 januari 2021 ononderbroken voortduurt, vallen Belgische werknemers onder de Belgische sociale zekerheid.' Ze blijven Belgische rechten voor hun pensioen, ziekteverzekering en werkloosheid opbouwen.

Werknemers moeten voor 30 juni 2021 hun verblijf op Britse bodem regulariseren.

De werknemer moet voor 30 juni 2021 zijn verblijf op Britse bodem regulariseren. Dat kan al door te registreren in de EU-vestigingsregeling of Settlement Scheme. Zodra u vijf jaar ononderbroken in het VK verblijft, kunt u vragen permanent verblijfshouder (settled status) te worden, waardoor u er voor onbepaalde tijd kunt verblijven. Wie minder dan vijf jaar op Britse bodem woont, kan een pre-settled status aanvragen. Grensarbeiders - Belgen die in het VK werken, maar in België wonen en geregeld naar België terugkeren, kunnen vanaf 10 december een Frontier worker permit aanvragen.

Vanaf 1 januari 2021

Zolang het VK lid van de Europese Unie was, hadden Belgen automatisch het recht om er te werken. Vanaf 1 januari 2021 verandert dat. ‘Belgen die om professionele redenen naar het VK reizen, zullen een werkvergunning – een Skilled Worker-visum - moeten aanvragen, ongeacht de duur van de prestaties in het VK. Er gelden slechts een beperkt aantal uitzonderingen, zoals voor meetings of contractonderhandelingen’, zegt Brees.