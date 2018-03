Wat wil Theresa May van Europa?

De Britse premier houdt straks een speech over de post-brexitrelatie met de EU. Wat te verwachten?

Voor de derde keer in ruim een jaar houdt Brits premier Theresa een grote brexit-speech. Eerst maakte ze weinig vrienden in Brussel door een harde brexit aan te kondigen, waarbij het Verenigd Koninkrijk in 2019 de Europese interne markt en de douane-unie verlaat. Vervolgens trachtte ze op een Florentijns uitje de impasse van de scheidingsgesprekken te doorbreken. Vanmiddag, om 14.30 uur, schept ze duidelijkheid over 'onze toekomstige relatie'. En weer zit de sfeer boven het Kanaal onder het vriespunt.

Vrijhandel

'Ik wil het breedst en diepst mogelijke akkoord, dat meer sectoren en samenwerking omvat dan welk vrijhandelsakkoord vandaag waar ook ter wereld bestaat', zal May zeggen, blijkt uit delen van haar speech die al werden vrijgegeven. Maar of dat in Brussel op luidkeelse halleluja's onthaald zal worden? Of in haar eigen Conservatieve partij, die ten onder gaat aan tribale gevechten tussen voor- en tegenstanders van een brexit?

Tijdens een bezoek aan May in Londen stelde Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, donderdag al nuchter vast dat 'frictie onvermijdelijk' wordt in de toekomstige handelsrelatie. Net omdat May vasthoudt aan een vertrek uit de Europese douane-unie en de interne markt.

Ierse kwestie

Daarbij is het straks uitkijken naar hoe May de Ierse kwestie hoopt op te lossen, die bij de brexitdeal in december - waar een akkoord gevonden werd over de scheidingsfactuur en de rechten van EU-burgers in het VK - halfslachtig doorgeschoven is.

Bij een harde brexit komen er opnieuw controles aan de enige fysieke Britse buitengrens met Europa - tussen Ierland en Noord-Ierland. Europa wil dat te allen prijze vermijden, omdat zo een hoeksteen van het Noord-Ierse vredesakkoord ondermijnd dreigt te worden.

Europees hoofdonderhandelaar Michel Barnier gooide deze week nog olie op het vuur door, in een ontwerpverdrag van de scheiding, ervoor te opteren Noord-Ierland in de Europese douane-unie te houden. De facto verhuist de Britse grens met de EU zo naar de Ierse Zee.

'Dat is onaanvaardbaar voor elke Britse regering', riposteerde May. Zeker omdat haar minderheidsregering gedoogsteun behoeft van de Noord-Ierse DUP, voor wie de Britse unie heilig is. In de Britse media werd Barniers plan meteen weggezet als Europese arrogantie en een funeste schending van de Britse soevereiniteit.

Overgangsfase

Barniers bommetje komt vooral voort uit frustratie om de Britse onduidelijkheid. Een jaar voor artikel 50 afloopt, en de brexit definitief wordt, blijft May mist spuien over wat ze nu echt wil. Ook over hoe de overgangsfase van zo'n twee jaar er straks uit moet zien.

Uit de EU stappen, maar de sappige kanten toch behouden - 'have our cake and eat it', zoals haar minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson het notoir verwoordde - dat is een droom. 'Brexit means brexit', herhaalt Barnier keer op keer Mays mantra. Om er deze week aan toe te voegen: 'We hebben nu teksten nodig, juridische teksten. Geen toespraken en verklaringen.'

Land verenigen

Toch zal May straks opnieuw voor haar thuispubliek speechen, in een poging 'ons land opnieuw te verenigen'. En haar fragiele regeringspartij.

De Conservatieve premier staat onder enorme politieke druk, zeker sinds oppositieleider Jeremy Corbyn deze week gewiekst verklaarde dat Labour wel een voorstander is van een verlengd Brits verblijf in de Europese douane-unie. Omdat ook een deel van Mays eurofiele tory's daarvoor gewonnen is, dreigt zo een partij-overschrijdende meerderheid die Mays deal met Europa straks wegstemt in het Britse parlement. En de chaos en het gesteggel nog vele malen groter maakt.