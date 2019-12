‘We houden ons hart vast voor oud en nieuw'

Hotelkamers staan leeg, brasserietafeltjes blijven onbezet. De Parijse horecaondernemers lopen heel wat klanten mis door de openbaarvervoerstakingen tegen de pensioenplannen van president Emmanuel Macron.

De agenda met reserveringen van het hotel Ouest spreekt boekdelen. Dinsdag moesten alle 50 kamers bezet zijn, maar dat waren er uiteindelijk maar tien. De namen van de ruim 30 gasten die annuleerden zijn doorgehaald, nog eens zes mensen kwamen niet opdagen. ‘Zo gaat het al bijna twee weken’, zegt de receptionist van het driesterrenetablissement.

De werkonderbreking van het personeel van de spoorwegen en het hoofdstedelijke vervoersbedrijf ligt zwaar op de maag van directeur Didier Castel. ‘We zouden tot deze week helemaal vol zitten, maar we zijn al 60.000 euro aan inkomsten misgelopen. In de week hebben we veel zakenmensen omdat we zo dicht bij het Saint-Lazarestation zitten, in het weekend toeristen. Maar de gasten zeggen af omdat ze bang zijn dat hun trein niet rijdt. Of ze vrezen dat ze nergens kunnen geraken als ze eenmaal hier zijn, omdat er nauwelijks metro’s rijden.’

Aankomst

Een groot deel van de klanten rekent pas af bij aankomst. Naar dat geld kan het hotel dus fluiten. Alleen het geld van de goedkopere onlinereserveringen is al geïncasseerd. Castel: ‘De overheid komt ons tegemoet door uitstel te geven voor het betalen van de sociale bijdragen op de salarissen. Veel maakt dat niet uit. Ik moet uiteindelijk toch over de brug komen.’ Hij slaakt een berustende zucht. ‘We kunnen er weinig aan doen. Het is zoals het is.’

Op 31 december zijn de bistro’s en brasseries doorgaans afgeladen vol. Dit jaar ziet het er somber uit. Frank Delvau voorzitter Parijse horecakoepel UMIH

De werknemers van de vervoersbedrijven protesteren sinds 5 december tegen de pensioenplannen van president Macron. In eerste instantie zou de president alleen het stelsel hervormen. Hij wil 42 aparte regelingen op laten gaan in één simpeler en eerlijker systeem en daarmee een einde maken aan de riante pensioenregelingen van onder meer het personeel van de spoorwegen en de RATP, het vervoersnet van de Parijse agglomeratie.

Maar daar kwam vorige week nog de mededeling bij dat de Fransen langer door moeten werken. Nu mogen ze op hun 62ste stoppen met volle pensioenrechten. Straks krijgen ze pas vanaf hun 64ste een volledig pensioen. Daarmee raakte de regering haar enige medestander kwijt, de grootste en meest gematigde vakbond CFDT.

Staking op kerst

Premier Edouard Philippe heeft deze week nog met de bonden overlegd om te voorkomen dat de staking doorgaat met kerst. Dat is mislukt. Op 23 en 24 december rijden slechts vier op de tien treinen. Alleen degenen die al een ticket hadden geboekt geraken volgens de spoorwegen op hun bestemming. Slechts één vakbond heeft zijn leden opgeroepen met de feestdagen het werk te hervatten.

‘Alle congressen en seminaries zijn deze maand geannuleerd’, weet Frank Delvau, de voorzitter van de Parijse horecakoepel UMIH. ‘Dat betekent dat gemiddeld 30 procent van de hotelkamers leegstaat. De restaurants hebben tussen 40 en 50 procent minder klanten.’ Veel van zijn leden hadden vorig jaar rond deze tijd te lijden onder de gewelddadige protesten van de gele hesjes. ‘Maar dat viel mee in vergelijking met deze staking. Die manifestaties werden alleen in het weekend gehouden.’

Alle congressen en seminaries zijn deze maand geannuleerd. Dat betekent dat gemiddeld 30 procent van de hotelkamers leegstaat. De restaurants hebben tussen 40 en 50 procent minder klanten. Frank Delvau Voorzitter Parijse horecakoepel UMIH

In de horecazaken rondom Saint-Lazare is het inderdaad opmerkelijk rustig. In de brasserie L’Arcade Haussmann, aan de gelijknamige boulevard, hangt het personeel werkloos aan de bar. ‘De gevolgen van de staking? Wat denkt u zelf?’, antwoordt de eigenaar geïrriteerd, terwijl hij naar de lege tafels wijst. Ook in de bistro Sofa, iets verderop, is geen enkel rood leren bankje bezet. ‘We hebben de helft minder klanten’, zegt een ober, terwijl hij toch maar wat tafels dekt voor de lunch.

Catastrofe

‘Een catastrofe’, vat Ecaterina Paraschiv de situatie samen. De Grieks-Roemeense onderneemster heeft een koffiebar in het negende arrondissement en een restaurant in het tweede stadsdeel, waar ze Balkangerechten serveert.‘Tijdens de middag gaat het nog’, zegt ze met haar koksbuis op het hoofd voor de brasserie Ibrik. ‘In deze buurt zitten veel start-ups, waar jonge mensen werken. Die wonen vaak in Parijs en nemen de step of de fiets. Zij komen nog lunchen, maar ’s avonds komt niemand meer eten. Mensen die nog uren in de auto of het openbaar vervoer moeten zitten, willen zo snel mogelijk naar huis.’

Paraschiv had haar mensen een extraatje willen geven voor de feestdagen, maar dat zit er niet in. ‘Enkele personeelsleden wonen buiten Parijs. Die raken ’s avonds niet meer thuis, want de treinen van het voorstadsnet rijden alleen tijdens de ochtend- en avondspits. Ik heb een paar dagen een Airbnb-appartement gehuurd, zodat ze hier konden slapen, maar dat werd te duur. Ik betaal de helft als ze een Uber-taxi nemen. Ik houd het alleen uit omdat ik wat reserves heb.’

Volgens de UMIH maken de hoteliers en de restauranthouders zich vooral zorgen over wat nog komen zal. ‘Mijn leden krijgen helemaal geen reserveringen meer binnen’, zegt Delvau. ‘Op 31 december zijn de bistro’s en hotels doorgaans afgeladen vol. De mensen komen vanuit het hele land naar Parijs. Dit jaar ziet het er somber uit.’