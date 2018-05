‘We kunnen de crisis in Spanje oplossen'

De politieke crisis in Spanje valt de volgende dagen op te lossen. Dat zegt de Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis. ‘Premier Rajoy heeft nog genoeg autoriteit om voort te regeren.’

De politieke barometer in Zuid-Europa staat op onweer. Terwijl in Italië de politieke impasse compleet is, hangen sinds enkele dagen ook dreigende wolken boven Spanje. De hamvraag luidt: overleeft premier Mariano Rajoy deze week?

De conservatief kwam in nauwe schoentjes nadat een Spaanse rechtbank verschillende leden van zijn partij, de Partido Popular (PP), veroordeeld had wegens corruptie. Ook de PP liep een boete op omdat ze van illegale geldstromen geprofiteerd had.

De socialisten grepen de affaire aan om een motie van wantrouwen in te dienen tegen Rajoy. ‘Spanje en Europa hebben op dit ogenblik geen nood aan zo’n demarche. Maar goed, de socialisten hebben het recht dat initiatief te nemen. Wij vertrouwen erop dat de motie vrijdag faalt, we de politieke stabiliteit bewaren en kunnen voortregeren’, stelt minister van Buitenlandse Zaken Dastis tijdens een bezoek aan Brussel.

Is het echt zo eenvoudig? Kan je, zoals Rajoy, de corruptiezaken wegzetten als ‘geïsoleerde gevallen’ uit het tijdperk van zijn voorganger José María Aznar? Getuigt dat niet van wereldvreemdheid?

Alfonso Dastis: ‘Niemand ontkent dat de PP in het verleden getroffen is door corruptieaffaires. Maar geen enkel lid van de huidige regering is bij die zaken betrokken.'

'De premier heeft ook al meermaals vergiffenis gevraagd en de regering heeft maatregelen genomen om een herhaling te voorkomen. Het zou jammer zijn als het economische en sociale herstel hierdoor plots zou stilvallen.’

Desalniettemin blijven corruptieschandalen rond de PP opduiken. De bevolking heeft er haar buik van vol. Rajoy zou de kiezers toch een belangrijk signaal kunnen sturen door op te stappen?

Dastis: ‘Nee, dat denk ik niet. Elke Spanjaard heeft recht op zijn eigen mening. Maar de premier is bij geen enkele affaire betrokken.'

'Sinds al die zaken naar buiten kwamen, hebben we twee verkiezingen gehad. Telkens kreeg Rajoy opnieuw het vertrouwen van de kiezers. Deze motie van wantrouwen is een wanhopige poging van de socialistische leider Pedro Sánchez om politiek weer relevant te worden.’

In de corruptiezaak vorige week trok de rechtbank de geloofwaardigheid van Rajoy’s getuigenis in twijfel. Heeft hij nog wel de morele autoriteit om aan te blijven?

Dastis: ‘Toch wel. Het gaat hier om de mening van enkele magistraten en die is achtenswaardig. Maar kijk naar het politieke parcours van Rajoy. Hij kreeg de begroting rond. Hij nam maatregelen die ons land niet alleen in staat stelden de crisis te overwinnen maar het ook concurrentiëler maakten.’

Uw gedoogpartner, het liberale Ciudadanos (Burgers), heeft wel zijn steun opgezegd. Deze regering is toch vleugellam als ze nog twee jaar zou voortgaan?

Schermvullende weergave De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken, Alfonso Dastis, verwerpt de stelling dat de Spaanse regering zich achter justitie verschuilt om geen politieke uitweg uit de Catalaanse crisis te zoeken. ©Dieter Telemans

Dastis: ‘Ik ga niet speculeren over de duur van deze legislatuur. Het gaat er niet gemakkelijker op worden, dat klopt. Maar de voorbije twee jaar moesten we in het parlement voor elk initiatief ook voortdurend op zoek naar partners. Indien nodig gaan we de confrontatie met de kiezer opnieuw aan. En hopelijk wint de PP dan weer.’

Vreest u niet dat de PP-kiezers massaal overlopen naar Ciudadanos?

Dastis: ‘De peilingen wijzen in die richting. Maar bij vorige verkiezingen scoorde Ciudadanos in polls ook goed om dan bij de stembusslag onder de verwachtingen te blijven. Bovendien is het electoraat van de PP erg trouw en is de partij sociaal sterk verankerd. Het wordt niet gemakkelijk haar te kloppen.’

Terwijl politieke onzekerheid heerst op nationaal niveau, woedt de Catalaanse crisis voort. Kan de Spaanse regering die wel blijven beheersen in deze omstandigheden?

Dastis: ‘Ja, dat moet mogelijk zijn. De PP, de socialisten en de liberalen zijn het erover eens dat Madrid het directe bestuur over de regio moet behouden zolang de nieuwe Catalaanse premier (Quim Torra, red.) de grondwettelijke orde blijft uitdagen. Dankzij de controle uit Madrid blijft de openbare dienstverlening in Catalonië functioneren.’

‘Ik hoop dat de Catalaanse nationalisten snel tot het besef komen dat ze zich moeten bekommeren om de regionale economie, de gezondheidszorg en het welzijn van de burgers. Dat de inwoners van de regio snel weer vreedzaam kunnen samenleven. Baskenland is ook door een erge crisis gegaan. Maar die regio is eruit geraakt. We moeten optimistisch zijn en erop vertrouwen dat het gezond verstand uiteindelijk zal zegevieren.’

Justitie speelt een opmerkelijke rol in het Catalaanse conflict. Heel wat juristen en rechters zijn van mening dat de regering zich achter justitie verschuilt in plaats van politieke oplossingen te zoeken voor de crisis.

Dastis: ‘Daar ben ik het niet mee eens. In de politiek moet je regels naleven. Al kan je die regels natuurlijk veranderen.'

In een wereld waarin we het opnemen tegen China, Rusland en de VS stellen de Europeanen niets voor als ze geen front vormen. alfonso dastis spaanse minister van buitenlandse zaken

'Wat betekent dat trouwens, een politieke oplossing zoeken? Dat we moeten erkennen dat de nationalisten het recht hebben zich af te scheuren? Dat we een referendum moeten erkennen dat door de grondwet verboden is? Nee, het spijt me. Het respect voor de rechtsstaat is essentieel in geëvolueerde samenlevingen, zeker in Europa.’

Vallen de Spaanse grondwet en het financieringssysteem onder de regels die veranderd kunnen worden?

Dastis: ‘Zeer zeker. Als alle politieke partijen rond de tafel gaan zitten en tot een vergelijk komen. Waarom niet? Maar wel volgens de regels van het spel. Een partij kan niet unilateraal voor alle anderen beslissen.’

‘Is een financieringssysteem zoals het Baskische bespreekbaar voor Catalonië? Ja, als dat economisch haalbaar is en aanvaardbaar is voor heel Spanje. En zolang het solidariteitsprincipe overeind blijft. Daar komt het altijd op neer: solidariteit. Wie het meest heeft, moet het meest bijdragen. Niet alleen in Catalonië maar ook in de Europese Unie.’

Over Europa gesproken. Als ex-ambassadeur bij de EU kent u het huis goed. Vreest u een nieuwe eurocrisis door de politieke onzekerheid in Spanje en Italië?

Dastis: ‘Hombre, ik hoop van niet. Maar de politieke stabiliteit die Europa nodig heeft om het hoofd te bieden aan interne en externe bedreigingen is op dit moment ver zoek.'

We moeten proberen uit te leggen dat de magische, eenvoudige oplossingen die de populisten aandragen geen garantie zijn op een solide toekomst. Alfonso Dastis Spaanse minister van Buitenlandse Zaken

'Ik heb er vertrouwen in dat we de politieke crisis in Spanje de volgende dagen kunnen oplossen. In Italië duurt het wellicht langer. Daar lijken we af te stevenen op nieuwe verkiezingen.’

En is de kans niet onbestaande dat de populisten hun positie nog versterken.

Dastis: ‘Europa moet erover waken dat het de juiste instrumenten heeft om in te spelen op de verzuchtingen van de burgers. We moeten proberen uit te leggen dat de magische, eenvoudige oplossingen die de populisten aandragen geen garantie zijn op een solide toekomst. Op korte termijn lijken zij misschien een oplossing aan te reiken voor uw problemen maar op lange termijn blijkt die nooit realistisch.’

Binnen een jaar trekken de Europeanen naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. In verschillende lidstaten zitten de populisten en eurosceptici in de lift. Is het Europese project in gevaar?

Dastis: ‘Nee, dat denk ik niet. Ik ben ervan overtuigd dat de Europese burgers uiteindelijk zullen beseffen dat een lidstaat alleen hun wensen en noden niet kan inwilligen.'

Als de Europese verkiezingen volgend jaar een versnipperd parlement opleveren, wordt het een pak moeilijker de EU te besturen.

'De traditionele partijen hebben nog een jaar om het populisme een halt toe te roepen. Gemakkelijk wordt dat niet. En als de verkiezingen een versnipperd parlement opleveren, wordt het een pak moeilijker de EU te besturen. Maar ik wil optimistisch zijn.'