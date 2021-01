'We nemen Europa geen enkel vaccin af om elders winst te maken'

In een reeks interviews countert de Franse AstraZeneca-CEO de Europese kritiek op de vaccinstrategie van de farmareus.

Noem het gerust een charme-offensief: met interviews in onder meer het Italiaanse La Repubblica, het Duitse Die Welt, het Spaanse El País en het Franse Le Figaro zet AstraZeneca-CEO Pascal Soriot de puntjes op de i. De Britse farmareus was de jongste tijd een favoriete schietschijf van Europese beleidsmakers, die zelf in de vuurlinie staan over de trage uitrol van de vaccinaties in de Europese Unie.

Soriot benadrukt in de interviews dat de opstart van de massaproductie van vaccins geen sinecure is. 'Een jaar geleden hadden we niet eens een vaccin. Uiteraard heb je dan bij een snelle uitbouw van productie op grote schaal flessenhalzen. Onze beste productiesite produceert drie keer meer vaccins uit eenzelfde batch dan de minst efficiënte'.

Ons Brits contract is drie maanden eerder getekend dan het Europese Pascal Soriot CEO AstraZeneca

De Franse CEO wijst er ook diplomatisch op dat de Europese Commissie relatief traag in actie geschoten is. 'Ons Brits contract is drie maanden eerder getekend dan het Europese. En dus hadden we in het VK drie maanden extra tijd om alle flessenhalzen weg te werken (...) En Europa wou niettemin op hetzelfde tijdstip als het VK geleverd worden. Daarom zeiden we: 'We gaan naar best vermogen leveren, maar we kunnen ons niet contractueel verbinden omdat we drie maanden later beginnen'.'

Soriot onderstreept dat AstraZeneca klaar staat van zodra de Europese geneesmiddelenwaakhond zijn fiat geeft, waarschijnlijk vrijdag. In februari zouden in de Europese Unie 17 miljoen dosissen geleverd worden. De CEO benadrukt - steeds diplomatisch - dat Europa allerminst stiefmoederlijk behandeld wordt: 'Europa krijgt in februari met 5 procent van de wereldbevolking 17 procent van onze wereldwijde vaccinproductie. Het probleem is: 100 miljoen (de wereldwijde maandproductie, red.) is véél, maar er zijn 7,5 miljard mensen in de wereld.'