We schakelen over op het winteruur

We draaien in de nacht van zaterdag op zondag de klok een uur terug. Maar nog niet voor de laatste keer.

In de nacht van zaterdag op zondag goochelen we opnieuw met de tijd. Om 3.00 uur 's nachts wordt de klok een uur teruggedraaid en belanden we voor vijf maanden op wintertijd. Als het van de Europese Commissie afhangt, zou het de laatste keer kunnen zijn dat we een uur langer kunnen slapen, maar het lijkt er sterk op dat een beslissing over een permanente zomer- of wintertijd zal worden uitgesteld.

De zomer- en de wintertijd worden in België toegepast sinds 1977. Het voornaamste doel ervan was energiebesparing: om langer van het daglicht te genieten. Tegenstanders wijzen op de verstoring van het bioritme.

Maar het einde van het gepruts met de horloges komt stilaan in zicht. Uit een online bevraging van de Europese Commissie, die ook zowat 50.000 Belgen invulden, bleek dat de meerderheid de switch tussen winter- en zomeruur wil afschaffen.

De Europese Commissie drukte eerder de hoop uit dat er op zondag 31 maart 2019 voor het laatst naar het zomeruur zou worden overgeschakeld. Tegen april zou elke lidstaat dan aan de Commissie moeten meedelen of hij voor permanente zomer- of wintertijd kiest. Wie voor de zomertijd kiest, laat de klok vanaf dan onberoerd, wie voor wintertijd gaat, zou eind oktober 2019 nog een allerlaatste keer de wijzers een uur terugdraaien.

Maar Oostenrijk, de huidige voorzitter van de Europese Unie, pleit er voor om de beslissing uit te stellen tot 2021. Een voorstel dat gunstig werd onthaald. Maandag en dinsdag is er een vergadering van de Europese ministers van Mobiliteit en Milieu in Graz in Oostenrijk, waar de kwestie op tafel ligt.

België

België steunt de afschaffing. De regering wil wel nog eerst een niet-bindende bevraging organiseren over de keuze tussen de zomer- of de wintertijd. Het is nog niet duidelijk hoe de bevraging er precies zal uitzien, maar wellicht zal die online gebeuren. Onder de Belgische deelnemers aan de Europese bevraging waren er meer voorstanders van de permanente zomertijd.

België heeft zich alvast geëngageerd om dezelfde keuze te maken als Nederland en Luxemburg, zodat er minstens binnen de Benelux geen tijdsverschillen zouden ontstaan.

Bioritme