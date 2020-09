'We willen geen nieuwe Moria's in Europa'...

Verplichte solidariteit, versnelde asielprocedures en het snel terugsturen van migranten die geen kans maken op asiel: dat zijn de belangrijkste ingrediënten van het langverwachte migratiepact dat Europees commissaris voor Migratie Ylva Johansson woensdag op tafel legt.

'Er mogen geen nieuwe Moria's komen. Wel onthaalcentra die degelijk bestuurd worden,' zegt Johansson (56) in een gesprek met Europese correspondenten, waaronder die van De Tijd. 'Moria is niet het resultaat van Europees beleid, maar wel van het ontbreken van een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid. Landen als Griekenland vallen terug op een ad-hocsolidariteit. Dat is niet genoeg. Het migratiepact staat voor een consistenter aanpak van migratie in Europa en moet een herhaling van Moria voorkomen.'

De voorbije vijf jaar heeft migratie Europa hopeloos verdeeld. De grenzen gingen dicht omdat hordes vluchtelingen naar Duitsland, Oostenrijk of Zweden trokken. Oost-Europa wees de verplichte opvang van migranten af. Italië en Griekenland voelden zich in de steek gelaten door de rest van Europa. Dus waarom zou met dit nieuwe migratiepact wel lukken wat de voorbije vijf jaar onmogelijk bleek: de lidstaten op één lijn krijgen?

'Dit kan ik nu wel al zeggen: niemand zal van dit migratiepact houden', antwoordt Johansson. Ze investeerde het voorbije jaar zwaar in overleg met de EU-hoofdsteden en politieke families, maar heeft er vertrouwen in. 'Ik maak me niet de illusie dat de lidstaten dezelfde visie hebben op migratie, maar mijn indruk is wel dat alle 27 landen bereid en klaar zijn voor een compromis. Ik denk dat ik de juiste balans gevonden heb. We moeten het migratiebeleid dedramatiseren.'

Ik denk dat ik de juiste balans heb gevonden. Mijn indruk is dat alle 27 lidstaten bereid en klaar zijn voor een compromis. Ylva Johansson Europees commissaris voor Migratie

Focus op terugkeer

Johansson beklemtoont dat de realiteit vandaag anders is dan tijdens de grote migratiegolf in 2015 en 2016. 'Toen kwamen zo'n twee miljoen mensen illegaal naar Europa. 90 procent ervan was vluchteling. Daarom lag grote nadruk op de spreiding van die mensen. Vorig jaar werden in de Europese Unie 2,4 miljoen verblijfsvergunningen uitgereikt, waarvan het merendeel om familiale redenen, liefde, werk of studie. Slechts een op de drie van de 140.000 illegalen die Europa binnenkwamen in 2019, werd als vluchteling erkend. De overigen kregen een negatieve beslissing. Vandaag moet de focus daarom veel meer op terugkeer liggen.'

Details over de voorstellen wil Johansson nog niet kwijt. Wel erkent ze dat er 'tijdslimieten' moeten komen op het verblijf in de onthaalcentra. 'Het is moeilijk een migrant terug te sturen die al jaren in een land verblijft voor hij het verdict krijgt dat hij weg moet. Hij heeft daar al een leven opgebouwd.'

De Europese Commissie en vooral de experts van het Europese asielagentschap EASO gaan de lidstaten helpen bij het opzetten van een consistente en snelle onthaalprocedure. Elke afgewezen asielzoeker moet worden teruggestuurd. En het Europese grensagentschap Frontex zal meer bevoegdheden krijgen om die afgewezen asielzoekers terug te brengen.

Verplichte solidariteit

Maar zowel voor de opvang van asielzoekers als voor het terugsturen van illegalen is 'verplichte Europese solidariteit' nodig. 'Elk land moet bijdragen in verhouding tot zijn grootte en capaciteit. Dekens opsturen volstaat niet', zegt Johansson. Tegelijk is het duidelijk dat die solidariteit niet enkel zal worden uitgedrukt in opvangquota maar ook in het aanleveren van centen, materiaal en personeel.

Elk land moet solidair zijn in verhouding tot zijn grootte en capaciteit. Dekens opsturen volstaat niet. Ylva Johansson Europees commissaris voor Migratie

Het controversiële Dublin-voorstel van 2016 dat eist dat alle asielaanvragen in het land van aankomst in de EU moeten gebeuren, wordt van tafel gehaald en ook de bestaande regels worden geamendeerd om lidstaten die onder een grote migratiedruk lijden te kunnen helpen.

Europa brengt tot nu toe slechts 30 procent van de afgewezen asielzoekers terug. Johansson wil asiel- en transitlanden overhalen 'hun' asielzoekers terug te nemen, met financiële hulp of het verstrekken van inreisvisa. 'We moeten investeren in goede partnerkoorden met derde landen. Het moet een win-winsituatie zijn. Zij nemen hun burgers terug, helpen in de strijd tegen mensensmokkel en wij helpen hun ontwikkeling en bieden legale paden aan om naar Europa te komen.'

Geen kampen buiten Europa

Johansson, zelf een Zweedse sociaaldemocrate, wijst een plan van haar regering af om migratiekampen op te zetten buiten de Europese Unie. 'Het is belangrijk hervestiging mogelijk te maken op een veilige en wettelijke manier. We doen dat nu al, in samenwerking met het VN-secretariaat voor de vluchtelingen. Maar we gaan het recht op asiel niet exporteren. Dat is een fundamenteel recht.'