‘We willen maar één ding: weg van hier’

‘Bye Bye Moria.’ Duizenden migranten namen deze week afscheid van het uitgebrande vluchtelingenkamp op het Griekse eiland Lesbos. Doorreizen, dieper Europa in, zit er niet meteen in. De Griekse autoriteiten bouwen een nieuw kamp. ‘Ze zeiden dat we naar hier moesten. We willen niet, maar we gaan.’

‘We leefden maandenlang als dieren. Het was verschrikkelijk.’ Kahlud Alsmuir was een van de 12.500 bewoners van Moria, het migrantenkamp op het Griekse eiland Lesbos dat in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 september uitbrandde. Het officiële deel en het tentenkamp dat zich over de omliggende heuvels uitstrekte, zijn bijna volledig in vlammen opgegaan. De migranten zouden de brand zelf hebben aangestoken, nadat eerder op de avond protesten uitgebroken waren tegen een recente coronaquarantaine. De Griekse politie pakte vijf tieners op.

Alsmuir - ‘Sorry voor mijn geschrift, ik heb in Moria leren schrijven’ - is 18 en in tegenstelling tot zijn 16-jarige broer geen kind meer. Die mocht naar Thessaloniki op het Griekse vasteland, samen met zo’n 400 andere niet-begeleide minderjarigen. Contact hebben ze niet. ‘Mijn telefoon is kapot.’ Hij kijkt me ernstig aan door zijn zwarte hipsterbril. ‘Ik wil deze plaats verlaten.’

De 18-jarige vluchteling is een van de duizenden mensen op de straat die van de havenstad Mytilini naar het dorp Panagiouda loopt. Exact een week na de verwoestende branden staan aan beide kanten van de weg iglotentjes zij aan zij met bouwsels van bamboestokken en stukken tapijt, deken of UNHCR-tent. In de tentjes zitten families, hun schoenen staan netjes buiten. Moeders wassen hun kinderen met strenge hand in plastic teiltjes. Mannen sleuren kratten vol eten en bezittingen voort. Sommigen hebben een winkeltje en verkopen Red Bull, sigaretten, vochtige doekjes of rauwe kippenbouten uit een bak in de volle zon.

Over een afstand van 2 kilometer zitten zowat 12.000 mensen. Ze zijn geprangd tussen twee politieblokkades, die voorkomen dat ze uitzwermen naar de dorpen in de buurt. 40 procent zijn kinderen: pasgeboren, in stilte tekenend in de tent, schaterend terwijl ze lege kratten voorttrekken of hun vaders imiterend. Ze maken schommels in de wegwijzers langs de baan, tekenen hinkelbanen op de grond. Allen dragen ze Crocs.

De Griekse regering heeft met de hulp van het leger en de VN-hulporganisatie UNHCR een nieuw kamp opgezet. Maar dat kan Alsmuir niet overtuigen. ‘Je krijgt er maar één keer per dag eten en er is plaats voor 1.000 man, terwijl we met 13.000 zijn. Where do we sit down?’

Dat nieuwe kamp ligt vijf minuten wandelen en twee politieblokkades verderop. Op een stuk zandgrond omringd door de zee staan witte tenten.

‘Er moeten er een duizendtal komen’, zegt Philippe Leclerc, de UNHCR-vertegenwoordiger in Griekenland. Met acht à tien mensen per tent is er dan plaats voor iedereen. Douchen kan niet. Er is nog geen water of medische hulp. ‘Maar het wordt elke dag een beetje beter’, zegt Leclerc. Terwijl vrachtwagens met grind, betonmolens en busjes vol maandverband af en aan rijden, beklemtoont hij dat het om een tijdelijke noodoplossing gaat. ‘Dit is voor nu. We zullen de mensen hier niet laten zitten. We weten ook wel dat ze overgeleverd zijn aan de golven en de wind.’

Europa’s migratieplan

Voor de vele hulpverleners die in Moria actief waren, was het de logica zelve dat de boel zou ontploffen. Voor het uitbreken van de coronapandemie woonden er zowat 24.000 mensen, acht keer de capaciteit. Op de avond van de brand was dat aantal geslonken tot iets meer dan de helft. Maar ook toen was er op sommige plaatsen één wc voor 200 mensen en één douche voor 600. De elektriciteit haperde voortdurend en de onveiligheid was groot, met verkrachtingen en steekincidenten.

De coronacrisis had de voorbije maanden de druk opgevoerd. Alle activiteiten waarbij de kampbewoners even konden ademhalen - school, muziek, sport, fietsen maken - waren opgeschort en de bewegingsruimte werd streng ingeperkt. Een week voor de brand gold een totale quarantaine nadat een Somalische man positief had getest op het virus.

Toen Moria vijf jaar geleden werd gebouwd, gebeurde ook dat als een tijdelijke noodoplossing. In 2015, op het hoogtepunt van de migratiecrisis, kwamen een miljoen mensen in Europa toe, voortgedreven door de oorlog in Syrië en andere conflicten in het Midden-Oosten. Op sommige dagen strandden duizenden mensen op de kusten van Lesbos, dat dicht bij de Turkse kust ligt. De autoriteiten bouwden er twee kampen, Moria en Kara Tepe, om vechtende Afghanen en Syriërs te scheiden.

Migranten konden in die periode probleemloos doorreizen naar de rest van Europa, over de Balkanroute. Iedereen met een beetje geld vertrok. De armste mensen bleven achter en kwamen onherroepelijk vast te zitten na de deal tussen Turkije en de Europese Unie in 2016. Het plan was om op de Griekse eilanden een triagesysteem op poten te zetten. De mensen die niet in aanmerking kwamen voor asiel in Europa - de meesten - moesten terug. Wie daar wel recht op had, werd over de andere landen verdeeld.

Maar Hongarije, Polen en Tsjechië torpedeerden dat plan met hun weigering vluchtelingen op te nemen. De trage Griekse bureaucratie deed de rest. De asielprocedures waren niet uitgebouwd en de regering-Tsipras had op dat moment andere zaken aan haar hoofd, zoals het land weer op orde krijgen na de eurocrisis. Intussen bleven de mensen toekomen en raakten de kampen steeds meer overbevolkt. Velen die nu op Lesbos rondzwerven, zeggen dat ze al maanden in Moria verbleven, wachtend op een eerste asielinterview.

Griekse cel

Het is 16 uur. Op de straat tussen de twee blokkades is de dagelijkse voedselbedeling op gang gekomen. In twee lange rijen, een voor de mannen en een voor de vrouwen, staan duizenden mensen aan te schuiven voor hun blauwe zakje met een appel, een fles water, brood en een warme maaltijd. De eerste dagen werd gevochten, maar nu verloopt alles vlekkeloos. ‘In 2,5 uur geven we 12.000 mensen een maaltijd’, zegt de Nederlander Henk Dinkelman van Eurorelief, een van de ngo’s die het eten regelen. ‘Iedereen doet zijn stinkende best om er iets van te maken.’

Drie potige mannen willen graag met me praten. Landrid, Raymond en Djaragabu komen uit Senegal en Kameroen en zeggen dat ze uit de gevangenis zijn ontsnapt. Ik kijk snel naar de fotograaf, maar die spreekt geen Frans. Ze zijn woest op het Griekse asielsysteem, dat hen in de cel deed belanden. ‘We zaten 23 uur per dag in de cel, zonder medische hulp, en kregen alleen onze telefoon in het weekend.’ Het vuur bevrijdde hen en nu willen ze maar één ding: weg. ‘De bewakers hebben pas op het laatste moment de deuren opengedaan. We konden niets meenemen.’ Of ik een advocaat voor hen kan regelen, alsjeblieft?

35 Hulpverleners vrezen dat het coronavirus zich onder de migranten verspreidt. Van de 35 covid- gevallen die voor de brand in Moria gedetecteerd waren, zijn acht teruggevonden.

Mijn gesprekspartners zijn niet de enigen met kritiek op het asielbeleid van de regering van de conservatief Kyriakos Mitsotakis, die vorig jaar aan de macht kwam. Sinds de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in maart de grenzen even openzette uit frustratie over het wegvallen van Europees geld, gonst het van de verhalen over illegale pushbacks. De krant The New York Times en de ngo Human Rights Watch documenteerden hoe Griekenland migranten in bootjes achterlaat in Turkse wateren. De regering schortte ook de asielprocedures voor een maand op.

Zulke schendingen van het internationaal en Europees recht leiden doorgaans tot inbreukprocedures of scherpe waarschuwingen, maar in Europa bleef het stil. Mitsotakis heeft de steun van de machtige Europese Volkspartij en wond de Europese Commissie om zijn vinger. Over Moria piepte de Europese Unie evenmin. Het verkoos het afschrikeffect van een mensonterend kamp boven een humaan beleid, dat misschien meer migranten zou aantrekken. Tot de branden het kamp in het vizier van de wereld brachten.

‘De Europese lidstaten hadden dit perfect kunnen voorkomen’, zegt Caroline Willemen, de Belgische coördinatrice van het noodziekenhuis dat Artsen Zonder Grenzen naast de straat tussen de twee blokkades heeft opgetrokken. De eerste dagen na de brand werd het ziekenhuis overspoeld, zegt Willemen, ook met kinderen die door de politie met traangas waren beschoten. Maar nu is er een zekere routine ingetreden. We praten aan het einde van een lange dag.

‘Europa heeft jarenlang een inhumaan migratiebeleid gevoerd’, zegt Willemen. Er was een brand nodig om te bewijzen dat je niet-begeleide minderjarigen hier binnen 48 uur kan weghalen. Hier zitten 12.000 mensen. Die kan je heel makkelijk over de Europese Unie verdelen.’

België wil tussen 100 en 150 mensen uit Moria opnemen, deelde minister van Asiel en Migratie Maggie De Block (Open VLD) woensdag mee. ‘Ons land doet al meer dan andere landen. Er moeten vooral structurele oplossingen komen’, zegt De Block.

Willemen wijst naar het gebouw achter haar, dat voordien een gemeenschapscentrum was. ‘Niet alleen de migranten voelden zich in de steek gelaten. Heel veel plaatselijke bewoners zijn lang enorm gastvrij geweest, maar het werd te veel. Je kan het ze niet kwalijk nemen dat ze deze schaal van ellende niet langer in hun achtertuin wilden zien.’

De opgekropte frustraties kwamen in februari en maart tot een ontploffing. Kwade buurtbewoners geholpen door fascistische knokploegen van het Griekse vasteland vielen journalisten en ngo’s aan.

‘The story is over’

Het wordt donker. De fotograaf wil weg. We passeren de berg die de families als toilet gebruiken en de vuurtjes waarop ze eten koken. Als we de volgende ochtend terugkeren, laat de politie ons niet meer door. Uit de verte zien we dat er iets aan de hand is in het nieuwe kamp. Zo’n duizend mensen hadden woensdag hun intrek in het kamp genomen. Er was hun eten beloofd en verteld dat het de enige plaats was waar ze hun asielprocedure konden voortzetten, en uiteindelijk het eiland verlaten. De andere 11.000 migranten weigeren naar het kamp te verkassen.

Nu staan honderden mensen achter een hek te wachten om zich te registreren. Ze dragen hun bezittingen in plastic zakken, dekens en kratten. Politieagenten in witte beschermingspakken hadden hen deze ochtend wakker gemaakt en met besliste hand naar het kamp geleid. Op Twitter slaakt Artsen Zonder Grenzen alarm. De dokters mogen niet naar het ziekenhuis.

De weg is lang genoeg afgesloten, schokschoudert de fotograaf, terwijl we naar het Moriakamp rijden. ‘Terwijl je normaal in tien minuten van Mytilini naar Panagiouda rijdt, moet je nu een omweg van 35 minuten maken. Die mensen kunnen daar niet blijven.’ Het oude kamp is voorgoed verleden tijd, blijkt als we op de zwartgeblakerde heuvels rondwandelen. Wat van metaal is, staat er nog: het geraamte van een bed, ventilatoren, ongeopende conservenblikken. Voor de rest zijn er alleen afgebrande boomstronken.

We rijden nogmaals naar het nieuwe kamp. De politie laat de pers weer toe, nu de evacuatie van de weg vredevol verloopt. ‘We waren aan het slapen en toen we wakker werden, was de politie er’, zegt Nelafur, een 13-jarig meisje uit Afghanistan dat in de rij staat te wachten om het kamp te betreden. ‘Ze zeiden dat we naar hier moesten. We willen niet. Je kan niet naar buiten, er zijn geen medicijnen. Als het begint te regenen, lopen de tenten onder. Maar we gaan.’

Tegen de avond loopt het nieuwe kamp langzaam vol. Verwacht wordt dat dit weekend alle 12.000 migranten hun intrek hebben genomen. Dan gaat de sleutel erop. Van de 35 covidgevallen die voor de brand in Moria gedetecteerd waren, zijn acht mensen teruggevonden. Hulpverleners vrezen dat het virus zich langzaam onder de migranten verspreidt. Iedereen die het kamp binnenkomt, wordt getest. Niemand mag naar buiten. ‘Ontsnappen kan alleen via de zee.’

En daarna? De jongste dagen waren er al veel goede voornemens. Aan de ingang van het nieuwe kamp deden Griekse ministers, Europese commissarissen en EU-president Charles Michel de voorbije week beloftes tegenover de pers. Hun plan is om de helft van de bewoners tegen Kerstmis over te brengen naar gesloten kampen op het Griekse vasteland. De andere helft volgt voor Pasen. Europa maakt zich sterk dat het zal helpen bij het besturen van een nieuw kamp.

Een nieuw migratiepact dat woensdag wordt voorgesteld, moet de fouten uit het verleden onmogelijk maken. De bevoegde Europees commissaris, Ilva Johansson, sprak dat door met alle lidstaten. De details zijn nog onbekend, maar in grote lijnen wordt de asielprocedure korter, komt er ‘een verplichte solidariteit’ tussen de lidstaten en gaat de Dublinprocedure, die eist dat alle asielaanvragen in het land van aankomst gebeuren, op de schop.

‘Het migratiepact staat voor een consistenter aanpak van migratie in Europa en moet een herhaling van Moria voorkomen’, zegt Johansson. ‘Moria is niet het resultaat van Europees beleid, maar van het ontbreken van een gemeenschappelijk Europees asiel- en migratiebeleid.’