Weg naar Europees vaccinpaspoort is nog lang

Na de gezamenlijke Europese vaccinaankopen en gecoördineerde inenting in de lidstaten ligt alweer een twistappel op tafel. Krijgen gevaccineerde burgers een paspoort voor vrij reizen in Europa?

De Europese leiders overleggen donderdagavond virtueel over de aanpak van de coronacrisis. De Europese top is de eerste sinds de Europese lidstaten de vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna aankochten en gezamenlijk aan de vaccinatiecampagne begonnen.

Toch is ook nu een consensus onder de 27 ver te zoeken. De derde golf en nieuwe besmettelijke virusmutanten veroorzaken net als bij het begin van de epidemie chaos, met uiteenlopende nationale maatregelen voor testen en quarantaine. Daar komt een moeilijke en beladen discussie over een vaccinpaspoort bovenop.

Toerisme

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis lanceerde een week geleden het idee van een Europees erkend vaccinatiebewijs. Zijn Portugese collega Antonio Costa reageerde enthousiast: net als Griekenland is Portugal erg afhankelijk van toeristen. Zo'n vaccinatiebewijs zou vakantiekloppers een pasje naar de zon bieden.

De vraag rijst of het vrij verkeer van personen voortaan alleen geldt voor wie gevaccineerd is.

Europees Commissievoorzitster Ursula von der Leyen slikte haar aanvankelijk enthousiasme al snel in. Er is grote onduidelijkheid over de vorm van zo'n vaccinatiecertificaat. Wordt dat een nieuwe, digitale inentingskaart, die gedeeld wordt op een gezamenlijk platform, of wordt gewoon de internationaal erkende gele kaart gebruikt? De tweede vraag is nog prangender. Wat doe je met zo'n vaccinatiebewijs?

De Europese Commissie werkt aan een eigen voorstel, in overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie. Maar de kritiek over mogelijke discriminatie in de EU zwelt aan. Geldt vrij verkeer van personen voortaan alleen voor wie gevaccineerd werd? Frankrijk, dat heel traag aan de vaccinatie begon, wil maar over zo'n vaccinatiepas spreken als iedereen toegang heeft tot inenting.

Gevoelig

'De uitreiking van een vaccinatiecertificaat mag geen afbreuk doen aan de individuele vrijheden of de grensoverschrijdende mobiliteit', zei minister van Europese Zaken Sophie Wilmès (MR). Ze dringt ook aan op een harmonisering van test- en quarantaineverplichtingen, om te vermijden dat het vrij verkeer stokt.