Wilders schuldig aan groepsbelediging

De Nederlandse rechts-populist Geert Wilders is ook in beroep schuldig bevonden aan groepsbelediging voor zijn 'Minder Marokkanen'-uitspraak. Hij trekt naar Cassatie.

Op 19 maart 2014, de avond van de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen, sprak Geert Wilders de aanhangers van zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) toe, die net de tweede partij was geworden Den Haag. De rechts-populist stelde drie vragen: of ze meer of minder Europese Unie wilden, meer of minder Partij van de Arbeid en ten slotte meer of minder Marokkanen. Op die laatste vraag werd steeds luider gescandeerd: 'Minder! Minder!' 'Dan gaan we dat regelen', reageerde Wilders.

Geert Wilders vraagt zijn aanhangers of ze 'meer of minder Marokkanen' willen.

Dat was het startschot voor een aanslepende, overgemediatiseerde juridische strijd. In een speciaal ingerichte, streng beveiligde rechtbank op de luchthaven van Schiphol werd Wilders in 2016 veroordeeld voor groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie. Het hof sprak hem wel vrij voor aanzetten tot haat, en legde ook geen straf op. Daarop ging zowel Wilders als het Openbaar Ministerie in beroep.

De uitspraak was onnodig grievend. Het recht op de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder dat van een politicus, staat in dit geval niet een veroordeling in de weg. Nederland hof van beroep

Vrijdagmiddag bevestigde het hof dat Wilders zich schuldig maakte aan groepsbelediging voor zijn 'Minder Marokkanen'-uitspraak. 'Onnodig grievend', werd die genoemd. 'Het recht op de vrijheid van meningsuiting, in het bijzonder dat van een politicus, staat in dit geval niet een veroordeling in de weg', aldus het hof.

Het hof acht Wilders opnieuw niet schuldig aan aanzetten tot haat, en ook niet langer aan aanzetten tot discriminatie, 'omdat de opzet van Wilders niet erop was gericht zijn publiek daartoe aan te sporen'. Een straf - het Openbaar Ministerie had een geldboete van 5.000 euro geƫist - werd Wilders andermaal niet opgelegd.

Cassatie

Niettemin kondigde Wilders vrijdag onmiddelijk aan in cassatie te gaan. 'Nederland is een corrupt land geworden', zei het PVV-kopstuk. 'Juich niet te vroeg. Ik zal altijd doorgaan, ik zal altijd de waarheid blijven spreken, wat de consequenties ook zijn. Dit zal mij en de PVV alleen maar sterker maken.'

Nederland is een corrupt land geworden. Juich niet te vroeg. Ik zal altijd de waarheid blijven spreken, wat de consequenties ook zijn. Geert Wilders Leider Partij voor de Vrijheid

Wilders herhaalde dat hij het middelpunt is geworden van een politiek proces, hoewel het hof dat in zijn vonnis expliciet ontkende. 'Het ministerie en ambtenaren hebben geholpen om tot een veroordeling te komen', aldus Wilders, die de rechter verweet de vrijheid van meningsuiting 'bij het grofvuil te zetten'.

Wilders wijst vooral met de vinger naar Ivo Opstelten, een partijgenoot van rechts-liberaal premier Mark Rutte en tot 2015 minister van Justitie. Hij zou een stevige vinger in de pap hebben gehad om Wilders strafrechtelijk aan te pakken. Het Openbaar Ministerie heeft dat keer op keer met klem tegengesproken.

Tweede proces