Winterweer tussen Europa en Londen

Terwijl de brexitklok tikt, dikt het ijs aan tussen Europa en Londen. Het dilemma van de Ierse grens dreigt ijskoningin Theresa May verder in te sneeuwen.

‘We hebben nu teksten nodig, juridische teksten. Geen toespraken en verklaringen.’ Duidelijker kon de boodschap woensdag van de Europese brexitonderhandelaar Michel Barnier niet zijn. Het overleg met Londen over de brexit is volledig vastgevroren. Over minder dan dertien maanden is de brexit een feit. Maar over cruciale afspraken om een ordelijke scheiding mogelijk te maken, is het nog altijd raden naar het Britse standpunt.

Het voorlopige akkoord van december tussen Europa en Londen over de grote knelpunten heeft het meningsverschil over de Ierse kwestie niet opgelost. Over de overgangsperiode, de tijd die nodig is om een nieuw samenwerkingsakkoord met Europa te onderhandelen, lopen de gemoederen tussen Brussel en Londen alweer hoog op.

En over de toekomst hoort Europa enkel Britse droomscenario’s. En speeches: morgen zet premier Theresa May haar visie op de toekomstige relatie met de EU uiteen. Maar die toespraak wordt nu al ondergesneeuwd door de tekst die Europa woensdag op tafel legde: een eerste aanzet tot een scheidingsverdrag. En die tekst betekent gegarandeerd weer hommeles in de regering-May.

1. Waarom Europa nu al met een tekst komt voor de scheiding

De Britten maken vanaf 23 uur Britse tijd op 29 maart 2019 formeel geen deel meer uit van de Europese Unie. Het Europees verdrag bepaalt dat de gesprekken twee jaar na de scheidingsaanvraag afgerond moeten zijn. Voor die deadline moeten ook het Europees Parlement en het Britse parlement hun zeg gedaan hebben.

Dat betekent dat er nog dit jaar een juridisch bindend akkoord moet zijn over de scheiding, inclusief de overgangsperiode en liefst ook een politieke verklaring over hoe de toekomstige relaties er zullen uitzien.

De onderhandelingen over de scheiding verlopen tergend traag, ondanks die strakke timing. May moet voortdurend laveren tussen de harde en de zachte brexiteers in haar regering. In december kwam er een voorlopig akkoord over de drie grootste knelpunten: de rechten van Europese burgers in het VK, de financiële afrekening en de Iers-Britse grens.

De Europese Commissie heeft nu die afspraken in een juridische tekst gegoten. Voor heel wat elementen van de scheiding geeft de tekst het standpunt van de EU weer. Omdat er nog geen akkoord over is met de Britten of omdat er zelfs nog geen Brits standpunt op papier staat. Natuurlijk is het de bedoeling om over die tekst te onderhandelen met Londen. Maar de Britten moeten dan wel kleur bekennen, en snel.

2. Europa wil een vangnet voor het Ierse dilemma na de brexit

De details die uitlekten uit dit ontwerpverdrag leidden de voorbije dagen al tot een ijzige sfeer in de technische gesprekken met de Britse onderhandelaars. Vooral de Ierse kwestie ligt bijzonder gevoelig. Europa wil geen grens optrekken tussen Noord-Ierland en Ierland. Die zou de moeizame vrede op het eiland kapot maken. Europa opteert ervoor om (het Britse) Noord-Ierland in de Europese douane-unie te houden, net als de wetgeving voor vrij goederenverkeer die daarmee verbonden is. De facto verhuist de Britse grens met de EU zo naar de Ierse zee (zie kaart).

Voor May is dat ‘onaanvaardbaar voor gelijk welke Britse regering’. Het voorstel is voor haar mogelijk zelfs dodelijk. Mays regering is afhankelijk van de gedoogsteun van de Britse unionisten van de DUP en zij pikken dat niet. Londen zal dus zelf alternatieven moeten formuleren. Een harde grens op het Ierse eiland is dan weer voor Europa onverteerbaar.

